Bashung : comment est né "Osez Joséphine", le titre de la reconnaissance

Nous sommes vers la fin de l'année 1991, Alain Bashung publie Osez Joséphine, son 8e album, dont le single éponyme deviendra un classique.

Ce disque et ce morceau, c'est enfin l'alignement des planètes pour Bashung qui part vivre et réaliser son rêve américain à l'été 91. Pour lui, être à Memphis c'est comme être un pèlerin à Compostelle, c'est être au cœur, au berceau du blues, du rock, de la country qui ont bouleversé le monde entier.

Il visite les mythiques studios Sun où Elvis Presley et bien d'autres ont enregistré, se rend à Graceland, la maison du King. Ces lieux auront une influence majeure sur le ton et le style de cet album. La maquette d'Osez Joséphine qu'il a dans ses bagages lorsqu'il arrive aux États-Unis n'a rien à voir avec le morceau que l'on connait aujourd'hui.

Cette maquette est très synthétique, avec un rythme ternaire, c'est une base de travail. Les musiciens américains vont avoir toutes les peines du monde à reproduire cette rythmique de galop de cheval, par contre, cette déferlante de guitare hurlante est bien Made In Memphis, Tennessee.

Bashung lâche les chevaux

Après 10 jours chez l'Oncle Sam, retour en Europe, en Belgique pour terminer l'album. L'ingénieur du son trouve qu'il manque quelque chose au morceau Osez Joséphine. Il a une idée de génie, il ajoute des violons au refrain. Et là, tout est en place.

Reste la signification du texte. Bashung a pour habitude de travailler avec l'auteur Jean Fauque, et les deux réunis c'est un peu les portes ouvertes aux interprétations en tous genres. Fauque explique que cette chanson, c'est un hymne contre les dictatures mais surtout, un hymne aux libertés des femmes. Joséphine est en réalité une tante de Bashung qui l'a beaucoup marqué.

Cette femme menait sa vie exactement comme elle l'entendait, et dans les années 40/50 au fin fond de l'Alsace, fallait avoir un sacré tempérament pour l'assumer. Quant au "rien ne justifie", Fauque demandera à Bashung : mais rien ne justifie quoi ? Et il aura cette réponse laconique : t'inquiète pépère, c'est suffisant.



Osez Joséphine est un énorme succès pour Bashung, une reconnaissance bienvenue qui le sort aussi de gros pépins financiers. Ce qui va marquer également le public, c'est ce clip hypnotique qui porte le titre, signé Jean-Baptiste Mondino, avec cette piste de cirque où ce cheval galope autour d'Alain Bashung et Azucena Caamaño, dos à dos. Vidéo qui pose à partir de cet instant précis, un Bashung dandy, gentleman et rock. Osez Joséphine ? Plus rien ne s'oppose à Bashung.

