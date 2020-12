publié le 30/12/2020 à 19:39

Pour lutter contre les abandons d'animaux, le gouvernement a présenté le 20 décembre un plan contenant notamment des dispositions pour encadrer leur vente en ligne; une charte avec le site Le Bon Coin a notamment été annoncée. Cela met en colère le président de la SPA Jacques-Charles Fombonne, invité de RTL Soir ce mercredi 30 décembre : selon lui, il s'agit d'une mesure "qui légitime ce type de ventes, alors qu'il faudrait les interdire".

"La charte dit qu'il faut un numéro d'identification de l'animal, mais sur internet les numéros sont tous faux, on sait qu'il y a des objets volés sur les sites marchands parce qu'ils ne sont pas en capacité de déterminer l'origine des biens, ils ne pourront pas le faire non plus avec les animaux", a-t-il dit.

La SPA défend le principe selon lequel seuls des éleveurs professionnels devraient être autorisés à vendre des animaux de compagnie. "Nous voulons aussi interdire la vente dans les animaleries, où l'animal est considéré comme une marchandise", a ajouté Jacques-Charles Fombonne.

14% d'abandons en moins en 2020

Il s'est dit toutefois satisfait de plusieurs mesures présentées par le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie : le durcissement des sanctions en cas d'abandon d'un animal, allant jusqu'à trois ans de prison, et la création d'un certificat de sensibilisation obligatoire à l'achat ou à l'adoption. "Cela va dans le bon sens", a-t-il admis.

Jean-Jacques Fombonne a souligné qu'en 2020, il y avait eu "une baisse de 14%" du nombre d'abandons, qui était de 100.000 l'an passé. Il espère que cela "n'est pas seulement dû au fait que beaucoup de gens ne sont pas partis en vacances" à cause de l'épidémie de Covid-19.