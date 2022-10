Changement d'horaire : Mac Lesggy explique l'utilité de l'heure d'été et d'hiver

L'alternance entre l'heure d'hiver et l'heure d'été a été mise en place en 1976 pour faire des économies d'énergie. Chose importante à comprendre, notre rythme de vie est très décalé par rapport au rythme du soleil. Quand on se réveille à 7h, le jour est déjà levé. Alors qu'à 23h, au moment d'aller au lit, le soleil est déjà couché depuis longtemps. Si, en France, on voulait calquer la partie active de notre journée, on se lèverait à 4h du matin et on se coucherait à 8h du soir, on en est loin !

Ainsi, on vit vraiment en décalage par rapport au soleil d'environ 3 heures. Sous Louis XIV, les Français vivaient au rythme du soleil, faute d'éclairage. Ils se couchaient "avec les poules", comme le dit le dicton. Les poules sont de vraies horloges sur pattes ! Avec l'éclairage moderne, nous avons pris l'habitude de nous coucher de plus en plus tard. L'heure d'été a été instaurée pour rattraper ce décalage. Avec l'heure d'été, en gardant le même rythme, on gagne une heure d'éclairage.

Une heure en moins, réelle économie ?

En 45 ans, nos modes d'éclairage ont changé du tout au tout. Les routes sont moins éclairées. L'utilisation de la lumière pour les bureaux, les usines ou les commerces se fait avec une plus grande attention. Et surtout, on éclaire avec beaucoup moins d'énergie.

En 1976, il n'y avait que des lampes à incandescence et des tubes fluorescents. Aujourd'hui, les LED se sont généralisées. À quantité d'énergie électrique égale, une LED produit 4 à 5 fois plus de lumière qu'une ampoule à filament. Conséquence, l'économie provoquée par cette heure d'éclairage en moins est en diminution constante. L'ADEME l'estime, pour la France, aux alentours de 400 GWh, soit 0,07% de notre consommation totale d'électricité.

En 2016, la Turquie a décidé d'arrêter ce système et de se mettre à l'heure d'été toute l'année. Des chercheurs ont fait la comparaison entre l'avant et l'après. La conclusion est sans appel. "La politique d'heure d'été ne conduit pas à une quantité mesurable d'économies d'énergie électrique". En d'autres termes, elle ne sert à rien.

Faut-il changer d'heure deux fois par an ?

L'Europe doit se reposer la question. Le changement d'heure dérègle durablement notre horloge biologique qui se cale sur l'heure du réveil. Une chose est sûre, si un jour, on arrête ce système, il faudrait conserver l'heure d'été. Cette dernière est celle qui se rapproche le plus notre journée active de l'heure solaire. Elle minimise le temps pendant lequel nous vivons grâce à l'éclairage. Mais bon, il faudrait se réveiller plus souvent quand le jour ne s'est pas encore levé, au chant du coq.

