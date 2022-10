Mac Lesggy vous explique ce que sont les prix Ignobel

Même les recherches les plus loufoques peuvent être récompensées. Comme les prix Nobel, les Ignobel sont des prix décernés chaque année par des scientifiques très sérieux. Mais à la différence des prix Nobel, qui couronnent les grandes découvertes, les prix Ignobel récompensent les recherches les plus absurdes, les plus loufoques, du moins en apparence, car comme le dit le slogan de ces prix, ce sont des recherches qui font rire dans un premier temps, mais qui ensuite font réfléchir ! Donc ces prix ont été remis il y a un mois pour l’édition 2022.

En science de l’ingénieur, une équipe japonaise a reçu le prix pour son étude intitulée "Comment utiliser les doigts pour appliquer à un bouton circulaire, comme une poignée de porte, un mouvement rotatif". En physique, ce sont des scientifiques chinois, turcs et britanniques qui ont eu le prix pour deux études "sur la nage en formation des canetons, qui leur permet de minimiser leur dépense d’énergie".

Le prix de Biologie a été décerné à une équipe brésilienne, à l'origine d'une découverte fascinante. Ils ont étudié chez le scorpion Ananteris l’influence de la perte de sa queue sur sa vitesse de déplacement. C’est une question passionnante, car vous imaginez, un scorpion perd sa queue, accessoirement, c’est là qu’il y a son dard, qui est venimeux. Donc il la perd du coup il pèse moins lourd, on se dit qu’il va courir plus vite.

Oui, mais d’un autre côté, quand il perd sa queue, il perd aussi l’extrémité de son tube digestif et son anus. Donc il ne peut plus déféquer, il est constipé, il pèse plus lourd, ce qui aura tendance à le ralentir. Après une longue recherche, et des dizaines de tests, nos chercheurs brésiliens, l’affirment : un scorpion qui perd sa queue se déplace à la même vitesse qu’auparavant.

Des recherches insolites mais nécessaires

Ce genre de recherches fait sourire, mais la science fait parfois ce genre de détour pour parvenir à des découvertes, elles, très importantes. En 2000, le chercheur néerlandais d’origine russe André Geim a reçu un prix IgNobel pour avoir fait léviter une petite grenouille dans un champ magnétique intense.

Par la suite ce physicien génial change de thème de recherche et quatre ans plus tard, en travaillant sur les matériaux à base de carbone, il découvre une nouvelle forme de carbone. Le carbone on le trouve sous forme de graphite, dans nos mines de crayons, on le connait sous forme de cristal, c’est le diamant. André Geim, lui, est parvenu à obtenir du graphène, un cristal monocouche de carbone, un matériau ultra-résistant et excellent conducteur qui aura dans un avenir proche beaucoup d’applications, par exemple dans nos batteries de smartphones ! Et pour cette découverte, il va obtenir, en 2010 le prix Nobel de Physique.

C’est bien la preuve qu’il ne faut pas brider la créativité des chercheurs et que des recherches ou des scientifiques qui nous font parfois sourire, peuvent aboutir à de grandes découvertes ! C’est toute la beauté de la science !

