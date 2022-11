Cette région française a été élue la plus séduisante d’Europe par un classement britannique

Roulement de tambours... Une région française a été désignée "Most desirable European Region 2022", lors de la 21e édition de ma cérémonie britannique des Wanderlust Travel Awards, mardi 8 novembre. Et il s'agit de la Normandie. La région défend son attractivité auprès du public étranger en se prévalant d'être présente sur quatre réseaux sociaux entièrement en anglais, rapporte Ouest France, mercredi 9 novembre.

Deux autres régions françaises sont dans le "top 10" : la Bretagne à la cinquième position et la région PACA qui clôture le classement européen. Sur le podium, on retrouve l'Andalousie (médaille d'argent) en Espagne, et les îles grecques (médaille de bronze).

Dans la catégorie "pays européens les plus désirables", la France arrive troisième, derrière la Grèce et l'Espagne. Pour les villes les plus attractives, seule Bordeaux se hisse dans le classement britannique, en septième position.

