Espagne : pourquoi Siurana refuse d'être élu plus beau village du pays ?

La ville de Siurana, petite commune catalane, refuse d'être élu plus beau village d'Espagne. Pourtant considéré comme l'une des destinations les plus charmantes du pays, et déjà très visité, le hameau médiéval, à deux heures au sud de Barcelone, ne veut pas de publicité supplémentaire. Le maire a donc décidé de refuser le prix

Il a dit "non", mais ce n'est pas un "non" définitif. Pour Salvador Salvadó, l'urgence n'est pas à la publicité. Les petites rues pavées, les maisons en pierre et les points de vue spectaculaires de Siurana sont déjà trop célèbres. "Si on ne peut pas résoudre le problème des infrastructures, ce classement ne nous intéresse pas. Ce n'est pas que nous voulons pas de tourisme, mais nous devons le réguler", dit-il.

Le maire a déjà pris des mesures à l'entrée du village, un parking de seulement 200 places et quand il est complet, il faut qu'une voiture quitte le village pour qu'une autre puisse y entrer. Une solution qui fait souvent râler les touristes. "Quelquefois, quand on ne peut pas garer la voiture, on doit faire demi-tour", dit un riverain qui tient un restaurant familial à l'entrée du village.

"C'est un problème d'organisation. Alors on doit chercher la solution ou utiliser la tête pour chercher des solutions", dit-il. Les solutions passeraient par la création d'itinéraires pour disperser la foule. Mais pour cela, il faut des investissements. Alors, avec ce petit coup de projecteur médiatique, le maire espère bien faire bouger les pouvoirs publics.

