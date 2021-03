publié le 29/03/2021 à 06:18

Après un an de pandémie, la demande se faisait pressante pour pallier les effets de l'isolement. C'est désormais chose faite : les mutuelles, assurances santé et institutions de prévoyance rembourseront prochainement plusieurs consultations de psychologues par an, sur prescription médicale et "dans la limite de 60 euros par séance".



Jusqu'à maintenant seules les séances chez les psychiatres étaient prises en charge et remboursées - par l'Assurance maladie d'une part et les complémentaires d'une autre. Il y a un mois, un rapport de la Cour des Comptes prônait la prise en charge totale des séances de psychologues par l'Assurance Maladie, déjà expérimenté dans quatre départements français.

L'annonce faite par les fédérations de mutuelles, assurances santé et institutions de prévoyance lundi 22 mars apparaît comme une première étape vers la reconnaissance de ces soins psychologiques.

Différentes modalités

Les organismes ont décidé de concert de généraliser le remboursement "dès le premier euro" des psychologues libéraux, "sur orientation médicale". Concrètement, il faudra se rendre d'abord chez un médecin qui prescrira les séances de psychothérapie. Ensuite, les modalités de remboursement ne seront pas les mêmes selon que vous ayez affaire à une mutuelle, une assurance, ou un institut de prévoyance.

Pour les mutuelles, "un minimum de quatre séances par année pourra être pris en charge dans une limite de 60 euros par séance", précise la Mutualité française dans un communiqué. Même tarif pour les assureurs, qui ne s'engagent toutefois à rembourser que "jusqu'à quatre consultations" par an, indique la Fédération française de l'assurance (FFA). Les institutions de prévoyance (CTIP), spécialisées dans les contrats d'entreprises, promettent également de "renforcer leur dispositif de prise en charge des consultations de psychologues".

Malgré la crise, il faudra attendre

Cette initiative n'entrera toutefois pas immédiatement en vigueur : les trois fédérations souhaitent d'abord "initier un échange" avec les syndicats de médecins et de psychologues. L'urgence est pourtant aggravée par le Covid-19 : près des deux tiers des 18-25 ans (61%) estiment que la crise sanitaire "aura des conséquences négatives sur leur santé mentale", selon un sondage réalisé en janvier par l'institut Ipsos pour la Fondation FondaMental, réseau de chercheurs sur les maladies psychiatriques.

Interrogés spontanément, près d'un jeune sur trois (32%) déclare être personnellement concerné par au moins un des troubles suggérés : dépression, anorexie, troubles obsessionnels compulsifs, phobies, troubles anxieux, etc.