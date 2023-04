Carburants : le point sur les pénuries avant le week-end de Pâques

Après plusieurs jours de pénurie de carburant dans certaines stations, la situation s'améliore au niveau national. La semaine dernière, nous avions 17 % des stations en rupture totale ou partielle de carburants. En fin de semaine, ce chiffre était déjà retombé à 10 % et depuis hier, mardi 4 avril, la situation s'améliore vraiment.

Lentement, mais sûrement, nous atteignons les 9 %. Autrement dit, moins d'une station sur dix manque aujourd'hui d'au moins un carburant. En Loire-Atlantique, département durement touché il y a quelques semaines, la situation est revenue à la normale et sur les autoroutes, 98% des stations ont du carburant.

Tout n'est pas rose pour autant. Quelques régions sont encore très impactées, où du moins, plus que la moyenne nationale. Il y a ainsi 20 % de stations en difficulté dans les Bouches-du-Rhône, le Loiret, le Cher et l'Indre-et-Loire. En Île-de-France, ce chiffre atteint même les 31 % avec deux départements - l'Essonne et le Val-de-Marne - où il manque au moins un carburant.

Une situation qui s'explique par la préférence donnée au kérosène par le gouvernement. Bonne nouvelle toutefois, les livraisons ont repris normalement et Olivier Gantois, le patron de l'UFIP, qui représente l'ensemble des pétroliers, assure ainsi que "si l'Île-de-France revient à des niveaux plus proches de 10/15 %, nous n'aurons plus de grande région en grande difficulté et nous aurons une très nette amélioration de la situation cette semaine".

Le prix à la pompe flambe

Cela ne signifie pas pour autant que les grévistes sont tous retournés au travail. Les grèves se poursuivent, mais plusieurs raffineries ont été réquisitionnées et parfois, le carburant passe. Mardi soir par exemple, Esso-Exxonmobil a annoncé le redémarrage de sa raffinerie en Normandie et le gouvernement a ordonné de nouvelles réquisitions pour préparer le week-end de Pâques, notamment à Gonfreville-l'Orcher, en Seine-Maritime.

La question maintenant est de savoir à quel prix ce carburant sera vendu... Et là, la carte bancaire chauffe déjà. Les prix ont fortement augmenté ces derniers jours. Le SP98 flirte désormais avec les 2 euros et le SP95 se vend à 1,93 euro. Cela représente 2,5 % d'augmentation en une semaine : du jamais vu depuis le début de l'année. Et encore, il y a l'effet "Total" - dans ses stations, Total fait la promesse de ne pas vendre du carburant à plus de 2 euros.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info