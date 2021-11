"Capital" : Amazon, Fnac, Darty... À qui achetez-vous vraiment sur internet ?

Amazon, Conforama, Darty, Cdiscount... Voilà des noms d'enseignes bien connues des Français. Et leurs sites internet comptent depuis quelques années parmi les plus fréquentés. Mais en les consultant, les consommateurs sont-ils toujours bien conscients de pénétrer dans une immense galerie marchande ?

On appelle cela une "marketplace" ou place de marché virtuelle : sur le même site de l'enseigne phare qui vend en direct ses produits, figurent aussi des milliers de commerçants du monde entier. Des vendeurs tiers qui louent leur présence sur le site, moyennant une commission de 15% à 20%. Inventé par eBay il y a 25 ans, ce modèle de vente est aujourd’hui devenu incontournable et pèse désormais plus de 100 milliards d'euros chaque année.

Sauf que pour certains consommateurs, ce système peut être source de confusion : par exemple, les produits vendus par l’enseigne qui inspire confiance sont mêlés aux produits vendus par les vendeurs extérieurs. Il faut prêter attention à la mention "vendu par XXX" pour s'en rendre compte.

Comment repérer les bonnes affaires ?

Site internet et vendeur, tout le monde se renvoie la balle. Pas toujours facile de faire jouer la garantie, ou d'obtenir un remboursement … Alors comment repérer les bonnes affaires tout en évitant les arnaques ? Et faut-il toujours faire confiance à ces places de marchés où le meilleur côtoie souvent le pire ?



