publié le 20/07/2019 à 10:04

Près de 12.000 hectares de forêts partent en fumée chaque année en France. La moitié de ces 3.000 feux en moyenne est la conséquence directe d'une imprudence humaine. De plus, les températures actuelles dans l'Hexagone, fortes chaleurs (voir canicule), vents et sécheresses sont très propices à propager violemment et rapidement les incendies.

Aujourd'hui, 80% des incendies se déclenchent à moins de 50 mètres des habitations. Or, c'est là que la vigilance doit être la plus accrue. Il faut donc préparer sa maison face au feu. Un terrain débroussaillé permet au feu de passer sans provoquer de grands dommages et facilite le travail des sapeurs-pompiers. Ainsi, il faut éviter d'entreposer des combustibles contre sa maison, qu'il s'agisse de bois, de fuel ou de méthane.

Ensuite, plusieurs réflexes sont à adopter tels que ne pas fumer de cigarettes en forêt, ne pas jeter son mégot par la fenêtre de sa voiture non-plus. Tous les travaux qui peuvent provoquer des étincelles, comme les scies ou les soudeuses, sont aussi à proscrire les jours de risque d'incendie. N'allumez jamais de feu ou de barbecue aux abords d'une forêt non-plus.

Enfin, si vous êtes témoin d'un incendie, deux numéros sont à votre disposition : le 112 pour les urgences et le 18 pour les pompiers. Appelez-les pour donner l'alerte et tentez d'être le plus précis possible sur la localisation du feu.