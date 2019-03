iStock / Getty Images Plus

LOL est un labrador et après un entraînement de deux ans est devenu le premier chien d'assistance judiciaire en France, un animal spécialement entraîné pour faciliter la parole des victimes pendant une audience, particulièrement les enfants, rapporte le Huff Post.



Le chien a été spécialement choisi selon certains critères. Il devait être grand, calme, attentif avec la personne avec laquelle il est et surtout imperturbable. Avant l'audition, il va passer du temps avec l'enfant, quelques heures ou même quelques jours pour qu'une complicité se crée. Et après il suffit de laisser la magie animale opérer.

En France, le principe est nouveau mais aux États-Unis, il existe environ 250 chiens d'assistance judiciaire. C'est ce qui a inspiré le procureur de la République de Cahors, Frédéric Almendros. C'est lui qui a fait cette demande à l'association Handi'chiens. Pour les victimes, c'est totalement gratuit et si l'expérience est concluante, LOL aura sans doute un CDI.