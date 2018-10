publié le 25/10/2018 à 09:49

Elles tirent les cartes, utilisent l'énergie de cristaux ou vivent au rythme de la lune... Les sorcières ont quitté les productions télévisées ou cinématographiques pour investir la "vraie vie" et échanger sur leurs pratiques via Facebook, Twitter, Instagam ou encore YouTube.



Dans certains discours, on n'est pas loin du développement personnel. Harmony Nice, sorcière se définissant de la branche "wicca" et suivie par près de 450.000 personnes, publie aussi bien sur sa chaîne YouTube des exemples de rituels ou de sorts que des conseils pour "bien aller quand on ne va pas bien".

"Pour moi, les humains cherchent naturellement quelque chose qui les structure. C'est pourquoi les religions ont encore tant d'adeptes. Mettre de la magie dans sa vie, c'est créer sa propre structure. À travers elle, on décide, on prend action", explique Sarah pour qui la magie "peut être un temps privilégié dans nos vies ultra rapides et multi-tâches", permet de "contribuer à développer sa créativité", "développer sa sensibilité" ou encore se détacher du matérialisme.

Pour prendre part à cette expérience tournée à la fois vers soi et le monde, il n'est heureusement pas nécessaire de posséder un balai et un chaudron, de murmurer des incantations en latin, de jouer de la flûte nue au milieu des pins ou d'acheter une ribambelle d'accessoires vendus comme le kit parfait de la sorcière novice. La preuve en 6 étapes simples à mettre en place.

Lisez des sources venant de toute part pour vous faire votre propre idée de votre pratique de la magie Crédit : Unsplash/Loverna Journey

1. Nourrissez-vous de lectures

Première étape pour mettre de la magie dans votre quotidien : lisez, lisez, lisez sur le sujet. Des livres, des romans, des essais, des guides, des blogs, les ressources sont nombreuses et beaucoup sont gratuites (merci Internet).



Multipliez les sources et faîtes-vous votre propre opinion : de quelle type de pratique avez-vous envie et besoin ? N'adoptez surtout pas des comportements qui seraient contraires à vos valeurs ou qui ne vous semblerez pas vraiment naturels. Et surtout, posez-vous une question essentielle : au-delà de la hype tout autour de la figure de la sorcière, est-ce que cette pratique ou spiritualité vous parle ?

2. Échangez avec des sorcières plus confirmées

Grâce à la magie (!) des réseaux sociaux, beaucoup de sorcières confirmées sont très accessibles et disponibles à vous répondre. Des groupes Facebook privés au hashtag #WitchesOfInstagram en passant par l'application Amino, vous devriez pouvoir trouver plusieurs personnes avec lesquelles échanger sur votre nouvelle pratique.



Là encore, il s'agit pour vous de grappiller ici et là des informations mais aussi de créer votre propre pratique. L'idée n'est pas de suivre une recette ou des dogmes religieux mais bien de prendre en main votre quotidien pour y injecter, petit à petit et à votre sauce, ce qui aura du sens pour vous et vous fera vous sentir plus forte.

3. Prenez conscience de la nature qui vous entoure

Le contact et le respect de la nature sont essentiels aux sorcières. Avec la multiplication des écrans et nos vies qui s'accélèrent sans cesse, il est parfois difficile de prendre du temps pour soi et de ralentir le rythme. Comment faire pour se reconnecter à la nature, voire renouer avec elle ?



Prenez le temps de marcher chaque jour dans un parc ou près d'un fleuve. Faîtes-le en pleine conscience, c'est-à-dire : ne vous laissez pas happer par les dernières informations qui pullulent sur vos réseaux sociaux. Soyez dans l'instant présent.



N'hésitez pas à ramasser des branches ou des feuilles d'arbres, à vous entourer de plantes chez vous afin de recréer cet espace naturel, bienveillant et source de calme au cœur de votre foyer.

À chaque pleine lune, posez-vous intentions pour le mois suivant Crédit : Unsplash/Mark Tegethoff

Pour aller un peu plus loin dans la connexion à tout ce qui nous entoure, la lune se révèle également un excellent outil avec lequel travailler. À chaque étape de son cycle correspond une ou plusieurs intentions particulières.



Lors de chaque pleine lune, vous pouvez par exemple poser vos intentions pour le mois à venir. Écrivez-les au calme, sur un bout de papier, puis brûlez-les avec la flamme d'une bougie blanche ou mettez-les sous votre oreiller.



Au fur et à mesure de votre pratique, prêtez également attention aux autres phases de la lune, dont les symboliques peuvent correspondre à d'autres intentions. Exemple avec la nouvelle lune qui privilégie les nouveaux départs de quelque nature qu'ils soient (relationnels, professionnels).

4. Ritualisez votre quotidien

Grâce à ce travail avec la lune, vous allez commencer à ritualiser vos mois, puis vos semaines, et enfin, tout votre quotidien. Au fur et à mesure de votre pratique, insérer de nouveaux gestes pour structurer votre journée.



Là encore, il n'y a pas de guide parfait : tout dépend de votre style de vie, vos contraintes, vos horaires, si vous êtes plutôt du matin ou du soir, vivez seule ou à plusieurs...Voici quelques exemples qui pourrait vous inspirer :



- méditez dans votre douche et chassez les ondes négatives tout en vous frottant énergétiquement le corps,



- tirez une carte de tarot le matin pour anticiper la "couleur" de votre journée,



- allumez une bougie en rentrant chez vous le soir et prenez un temps pour exprimer votre gratitude pour un ou plusieurs moments de votre journée,



- prenez un temps pour bénir mentalement la nourriture que vous êtes sur le point d'avaler, etc.

Les cristaux peuvent être de puissants outils à manipuler Crédit : Unsplash/Carole Smile

5. Travaillez sur votre corps et votre esprit

Après avoir fait de ces petits gestes une habitude, vous pouvez essayer de travailler sur votre corps et votre esprit de manière plus poussée. Qu'il s'agisse de pratiquer le yoga, de manipuler des cristaux et de méditer, les options sont là encore multiples et les bénéfices seront rapidement identifiables : plus de sérénité, de concentration, d'ouverture d'esprit, de bienveillance envers vous-même et les autres, etc.

6. Essayez-vous au fait-maison

Il existe autant de manières de pratiquer la magie qu'il existe de sorcières. Pour exercer vos talents en matière de magie, vous n'avez pas forcément besoin de devenir une as en lithothérapie.



Avant d'investir dans une collection de cristaux, vous pouvez commencer par travailler avec des ingrédients du quotidien : faîtes vos propres infusions pour apprendre les propriétés des plantes, explorez les pouvoirs des épices en les incorporant dans vos plats ou essayez-vous à la fabrication de vos propres cosmétiques pour tendre vers toujours plus des produits naturels. Votre corps vous remerciera et la planète aussi.

Pour aller plus loin :

- la chaîne YouTube de Harmony Nice (en anglais)

- la chaîne YouTube de Anais Alexandre (en anglais)

- la chaîne de vae bataille (en français)

- le blog de Lilith Tarot (en français)

- Petit Manuel pour jeter de (gentils) sort !, aux éditions Larousse, mars 2013 (en français)