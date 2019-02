Des gadgets connectés pour surveiller la santé de nos animaux domestiques

publié le 10/02/2019 à 08:30

Les wearables (l'électronique à porter) ne sont pas l'apanage des humains. De plus en plus d'entreprises s'intéressent à un segment de niche en plein essor : les objets connectés pour animaux de compagnie. Ces objets permettent aux maîtres de surveiller la forme de leurs compagnons à quatre pattes et de les rassurer.



La start-up française Invoxia a développé un tracker qui pèse une douzaine de grammes, mesure quatre centimètres sur deux centimètres et demi et s'accroche au collier de l'animal. Vendu 99 euros pièce, il a deux fonctions principales. D'abord la géolocalisation. Toutes les cinq ou dix minutes, vous pouvez savoir où se trouve votre chat ou votre chien. L'autre fonction permet le suivi de la santé de votre compagnon.

On surveille l'activité physique de l'animal, grâce à l'actimétrie. Cela permet de déterminer combien de temps il marche et court chaque jour. On ne mesure pas le nombre de pas comme chez les humains (pour lesquels l'OMS recommande d'effectuer 10.000 pas par jour). On s'intéresse ici au nombre de mètres voire de kilomètres parcourus. Cela permet de voir au fil des jours si votre chat ou votre chien est en forme. Evidemment, ces mesures sont plus pertinentes chez un animal qui vit à la campagne ou dans une maison avec un jardin.

Ce petit tracker permet aussi de vérifier si un chien dort bien. Entre une heure et cinq heures du matin, il enregistre les mouvements de Médor. À chaque fois qu''il bouge ou se retourne. Chaque matin, un score compris entre 0 et 100 est ainsi déterminé. Un chien qui dort bien obtient un score situé entre 90 et 100. Plus bas, cela signifie qu'il se retourne et bouge beaucoup. Si son score baisse sur la durée, ça peut même être le signe d'une pathologie, comme l'arthrose.

Le collier connecté d'Invoxia suit les déplacements de l'animal et veille sur sa santé Crédit : Invoxia

Au Japon, l'entreprise Sharp a développé une litière connectée qui assure le suivi de la santé des chats. Dès que l'animal va dans sa litière, il est pesé automatiquement. Ensuite, des capteurs enregistrent le nombre de fois où l'animal se rend dans sa caisse, le temps qu'il y passe et la quantité d'urine qu'il y dépose. Son maître peut ensuite consulter toutes ces données sur une application. Il reçoit aussi des alertes si les habitudes du chat évoluent. S'il y a plusieurs chats dans la même maison, la litière connectée est capable de les reconnaître. Il suffit d'équiper chaque animal d'un petit capteur.

La litière connectée de Sharp Crédit : Sharp