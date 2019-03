publié le 08/03/2019 à 15:10

La ceinture de sécurité en voiture, c'est aussi valable pour les animaux de compagnie. Les attacher permet bien-sur de les protéger en cas d'accident mais de protéger également les autres voyageurs.



C'est un faux chien de 19 kilos qui va servir de mannequin pour un crash test. Il s'agit de tester 19 dispositifs, des harnais et des cages métalliques. Ils doivent remplir correctement leur rôle de protection pour le chien dans les virages par exemple mais aussi en cas de freinage brusque pour les autres passagers.

"Il faut savoir qu'à 50 km/h, le chien de 19 kilos devient 1.000 kilos, c'est là qu'on voit clairement qu'il se transforme en projectile", explique Yves Gerber, responsable de la communication du Touring club suisse.



Seule la cage métallique assure une vraie sécurité mais elle ne se valent pas toutes. Sur les 19 articles testés, sept se sont révélés excellentes. Si les box en acier ont montré pattes blanche, les modèles en plastique ou en tissu ont rendu l'âme assez vite au test de collision. Quant aux harnais ils se sont révélés très moyennement efficaces.

10 millions de chiens en France

En France, avec plus de 10 millions de chiens et 7 millions de chats. Les marques rivalisent en terme d'accessoire de sécurité et à tous les prix. Laisses d'attaches, harnais, filets ou grilles pour isoler le chien dans le coffre et bien sur les fameuses caisses en plastique ou en fer.



Comptez selon la taille entre 20 et 200 euros, mais les chiens ne sont pas les seuls à voyager. "Alors pour les chats, on va essayer les petites caisses ou des sacs de transports avec le hublot pour voir se qui se passe", détaille Julien Giraud.



Mais au fait risque-t-on une amende si notre toutou est assis tranquillement a l'arrière voir à l'avant de la voiture ? Deux articles du Code de la route précisent juste que "tout conducteur ou passager doit porter une ceinture de sécurité homologuée". Un flou juridique qui pourrait bien vous coûter 35 euros.