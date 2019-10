Brigitte Macron, Greta Thunberg et Michel Houellebecq.

publié le 24/10/2019 à 06:20

Greta Thunberg inspire confiance aux proches de La France insoumise, Brigitte Macron est une icône pour les sympathisants de La République en Marche, tandis que Michel Houellebecq a la confiance de l'extrême-droite. C'est le résultat d'un sondage Louis Harris interactive publié par Le Nouveau Magazine Littéraire, en partenariat avec RTL, LCI et Les rencontres littéraires de Pau.

Dans cette enquête, sur la confiance en général, seules 4 personnalités dépassent les 50%. Le Dalaï-Lama, puis Michel Cymes, Jean-Pierre Pernaut et Elise Lucet. Un classement qui évolue si l'on prend en compte les opinions politiques des sondés. A chaque camp son trio de tête, explique Le Nouveau Magazine Littéraire.

Edwy Plenel, Philippe Martinez et Greta Tunberg sont les plus dignes de confiance du côté de La France insoumise, qui estime également l'économiste Thomas Piketty. Au Rassemblement national, Éric Zemmour, Jean-Pierre Pernaut et le général de Villiers ont la cote, tout comme Michel Houellebecq. Michel Onfray ressort à EELV comme aux Républicains, Brigitte Macron est une icône LaREM, tandis qu’Hubert Reeves séduit du Parti socialiste à La République en Marche.