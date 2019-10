Les pompiers, la corporation en laquelle les Français ont le plus confiance

publié le 23/10/2019 à 18:00

Qui croire ? En qui placer sa confiance ? Les Français ont été interrogés à ce sujet par Louis Harris interactive, dans une enquête publiée par Le Nouveau Magazine Littéraire, en partenariat avec RTL, LCI et Les rencontres littéraires de Pau. Et le verdict est sans appel : les professions liées au service public, à l’aide, au soin sont jugées les plus dignes de confiance.

On retrouve ainsi en première position des corporations en lesquelles les Français ont le plus confiance les pompiers (91%). Un plébiscite alors que la profession est de plus en plus la cible d'attaques. Les agressions à l'encontre des soldats du feu se multiplient en effet depuis plusieurs mois voire années.

Viennent ensuite les infirmiers, qui recueillent la confiance de 88% des Français interrogés, puis les scientifiques (78%). Si les Français accordent globalement leur confiance à ceux qui assurent notre protection (policiers et militaires), ainsi qu'aux enseignants et aux agriculteurs, trois corporations suscitent la méfiance voire la défiance : les journalistes (37%), les banquiers (29%) et les politiques (21%).