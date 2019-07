Brevet 2019 : découvrez les sujets et corrigés d'histoire-géographie

publié le 02/07/2019 à 11:14

Second jour des épreuves écrites du Diplôme national du brevet (DNB). Après le français et les mathématiques hier, les élèves de troisièmes ont composé ce mardi 2 juillet en histoire géographie.

Durant deux heures, les élèves ont dû effectuer une analyse et compréhension de documents, utiliser des repères historiques et géographiques et mobiliser des compétences de l'enseignement moral et civique. Cela se décompose en trois exercices : un d’Histoire, un de géographie et un d’éducation morale et civique (EMC).

Cette épreuve ne compte que pour un seizième de la note finale. Elle est notée sur 50 points. L'ensemble des épreuves écrites peuvent rapporter jusqu'à 400 points aux candidats, auxquels s'ajoutent 400 points de contrôle continu attribué par le conseil de classe du troisième trimestre de l'élève.

Le sujet

C’est un sujet d’histoire qui est tombé en exercice d’analyse et une compréhension de documents, sur le thème “L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales". Les cinq questions posées aux candidats faisaient référence à deux documents : une circulaire de la préfecture de police de Paris ordonnant la rafle du « Vel d’hiv » les 16 et 17 juillet 1942 et une carte présentant les principaux itinéraires des convois de déportation à destination d’Auschwitz durant la seconde guerre mondiale. Ce premier exercice était noté sur 20 points.



L’histoire étant en première partie de sujet, le second exercice était donc de la géographie.

Cette deuxième partie d’épreuve, notée elle aussi sur 20 points, se décompose en un développement construit sur le thème de la dynamique territoriales de la France contemporaine et un exercice de cartographie sur le thème des territoires ultra-marin français.



Le dernier exercice de cette épreuve d’histoire-géo-EMC était une situation pratique autour du thème de l’engagement des citoyens dans leur commune. Un exercice de cinq questions noté sur 10 points, avec en référence un dépliant de présentation des budgets de la ville de Floirac.



Le sujet intégral d’Histoire-Géographie-EMC vous est proposé par digiSchool.



Extrait du corrigé

Exercice 1 - Analyser et comprendre des documents en Histoire

1. En 1942, la France est divisée en deux zones : celle du Nord est occupée par l’Allemagne, celle du Sud est une zone libre. L’intégralité du pays est dirigé par le Maréchal Pétain à la tête du Régime de Vichy

2. Les populations juives présentes sur le territoire français sont visées par cette circulaire. En effet, on peut lire la phrase suivante : “concerne tous les juifs étrangers, quel que soit leur sexe, pourvu qu’ils soient âgés de 16 à 60 ans”. Les enfants de moins de 16 ans et les juifs ayant la nationalité française étaient également concernée cependant.

3. Une rafle est une arrestation massive d’une population, grâce à un dispositif policier de taille très souvent prenant la population concernée par surprise.

4. Les services de l’État français ont collaboré avec l’occupant dans la politique antisémite du régime nazi. La circulaire a été rédigée par le directeur de la police municipale de Paris, Hennequin. La rafle a été orchestrée avec l’aide de la police française comme le montre l’extrait suivant : chaque équipe sera composée d’un gardien en tenue et d’un gardien en civil. La circulaire nous donne également des informations à propos d’un camp d’internement, situé en France dans la ville de Drancy.

5. La rafle du “Vel d’Hiv” n’est qu’une étape dans la politique nazie mise en place en Europe durant la Seconde Guerre mondiale car après avoir été arrêtées, les populations étaient déportées vers des camps d’internement puis vers des camps de concentration ou des centres d’extermination.



La correction intégrale de cette épreuve vous est proposée par digiSchool.