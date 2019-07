publié le 01/07/2019 à 19:19

Le brevet des collèges a finalement commencé, après un report dû à la canicule. Ce lundi 1er juillet matin, les élèves de troisième se sont penchés sur l'épreuve de Français, avant de poursuivre l'après-midi sur les mathématiques.

Ils ne sont que la deuxième promotion de collégiens à passer la nouvelle formule du brevet. Elle est composée de cinq épreuves, contre seulement trois auparavant. Les collégiens passeront une épreuve de 3 heures de français, une épreuve de 2 heures de mathématiques et une de la même durée en histoire-géographie-enseignement moral et civique, ainsi qu’une épreuve de sciences d’une heure. Le tout est noté sur 400 points, qui s'ajoutent à 400 points de contrôle continu.

Durant deux heures, les élèves de 3ème générale, de 3ème professionnelle et les candidats libres ont répondu à une série de 6 exercices de mathématiques. Tous faisaient appel aux notions vues dans le programme de 3ème : les facteurs premiers, le théorème de Pythagore et la géométrie, le calcul de volume, les algorithmes ou encore les fonctions et les équations.



Extrait du corrigé

Exercice 4

1. Le carré fait 5 cm de côté le point de départ est au milieu du côté gauche et l'arrivée au milieu du côté droit

2. La figure 1 est celle du script 2 car les tirets et les carrés s'alternent de façon aléatoire. Alors que la figure 2 représente le script 1 car les carré et les tirets sont alternés un par un.

3. A. La probabilité que ce soit un carré est d’une chance sur deux soit 50%

B. La probabilité que les deux premiers soient des carrés est d’une chance sur quatre soit 25%

4. Si nombre aléatoire entre 1 et 2 = 1

Mettre la couleur du stylo à rouge

Sinon

Mettre la couleur du stylo à noir

Cette suite d'instruction est à insérer entre la ligne 6 et la ligne 7 du programme.



Exercice 5

1. a. Le rectangle 3 est l’image du rectangle 4 par la translation qui transforme C en E

b. Le rectangle 3 est l'image du rectangle 1 par la rotation de centre F et d'angle 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

c. Le rectangle ABCD est l'image du rectangle 2 par l'homothétie de centre D et de rapport 3

2. Il fallait ici diviser l’aire du grand rectangle par 9 car les petits rectangles ont une longueur et une largeur 3 fois plus petite que le grand. L’aire est donc égale à 0,135m

3. La largeur est de 0,9m et la longueur de 1,35m



Exercice 6

1. Pour le programme 1 :

5

5 x 3 = 15

15 + 1 = 16

Pour le programme 2 :

5

(5-1) x (5+2) = 28

2. a. A(x) = 3x + 1

b. x = -1/3 pour obtenir 0

3. B(x) = x² + x – 2

4. a. On a bien B(x) – A(x) = (x+1) x (x – 3)

4. b. Pour que le programme A et le programme B donnent le même résultat il faut que x = -1 ou x = 3



