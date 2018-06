publié le 05/06/2018 à 08:46

Les épreuves écrites du brevet des collèges auront lieu sur deux jours : les 28 et 29 juin 2018. L'obtention du diplôme national du brevet (DNB) repose à moitié sur les épreuves finales et pour l'autre moitié sur un contrôle continu. Le calendrier des épreuves a été publié au Journal officiel, en même temps que le calendrier détaillé des épreuves du baccalauréat.



Pour obtenir le diplôme national du brevet, les élèves doivent obtenir au moins 400 points, c'est-à-dire la moyenne. Épreuves finales et contrôle continu représentent un total de 800 points.

Dans le contrôle continu, les notes obtenues par l'élève dans l'année comptent bien entendu mais aussi un oral collectif ou individuel sur un projet mené en histoire de l'art.

Session normale : le calendrier des épreuves

Jeudi 28 juin 2018

9h-10h30 et 10h45-12h15 : Français

14h30-16h30 : Mathématiques



Vendredi 29 juin 2018

9h-11h : Histoire-géographie et enseignement moral et civique

13h30-14h30 : Sciences

15h-16h30 : Langue vivante étrangère



Ce calendrier concerne les élèves de France métropolitaine, de La Réunion et de Mayotte. En Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, les épreuves ne se déroulent pas dans le même ordre. Le bulletin officiel précise les horaires pour ces départements.

Session de remplacement : le calendrier des épreuves

Jeudi 20 septembre 2018

9h-10h30 et 10h45-12h15 : Français

14h30-16h30 : Mathématiques



Vendredi 21 septembre 2018

9h-11h : Histoire-géographie et enseignement moral et civique

13h30-14h30 : Sciences

15h-16h30 : Langue vivante étrangère



Pour préparer le brevet, le ministère de l'Éducation nationale propose des exemples d'énoncés disponibles en ligne. Les résultats du brevet seront affichés dans les établissements le 11 juillet 2018.