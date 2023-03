Booba a "raison" : Bruno Le Maire défend le combat du rappeur contre les influenceurs

Même combat pour le rappeur Booba et Bruno Le Maire. Le ministre de l'Économie a salué le combat du rappeur français contre ceux qu'il appelle les "influvoleurs", en raison d’arnaques et pratiques commerciales douteuses de certains influenceurs. "Booba a raison de rappeler qu’il y a des dérives inacceptables. Nous y mettrons fin", a-t-il déclaré sur France info.



Face aux dérives répétées de certains acteurs de l’influence, Bruno Le Maire a indiqué que ceux qui font de la publicité seront "soumis aux mêmes règles auxquelles vous êtes soumis à la radio, à la télévision, dans les médias traditionnels". Par exemple, "lorsque vous avez un placement de produits d’alcool, ou d’autres placements de produits, il faut que les mentions légales apparaissent sur les sites des influenceurs, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui", a-t-il illustré.



"Nous souhaitons aussi donner un statut à ces influenceurs pour qu'ils soient mieux protégés", a ajouté le ministre de l'Économie qui veut également "renforcer les contrôles pour nous assurer que le net, ce n'est pas le Far West".

Le plan de Bercy devrait être dévoilé lundi 20 mars, à l’issue d’une "réunion conclusive", a appris l’AFP auprès du ministère. "Je rappelle que c’est un dispositif pour protéger les influenceurs, certainement pas pour les stigmatiser", assure Bruno Le Maire,

Selon un rapport de la Répression des fraudes paru en janvier 2023, plus de la moitié (60 %) des influenceurs "ciblés" des contrôles depuis 2021 n’ont pas respecté la réglementation sur la publicité et les droits des consommateurs, et plusieurs procédures ont été ouvertes à leur encontre.

