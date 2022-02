Toute une carrière dans la précarité, les prud'hommes vont se prononcer ce mardi 1er février sur le cas de Rabah Mekaoui, qui vient d'effectuer trente ans de carrière chez Kronenbourg en Alsace, uniquement en CDD. À l'heure de la retraite, il demande une requalification de toute sa vie professionnelle en CDI, avec en sous-titre une accusation de discrimination.

Il était devenu l'un des ouvriers les plus expérimentés de la brasserie Kronenbourg d'Obernai, 177 CDD et contrats d'intérim en près de trente ans de carrière, mais Rabah Mekaoui ne se verra jamais offrir de CDI, contrairement à beaucoup d'autres. Pour maitre Nicole Radus, son avocate, on est face à un cas évident de racisme et de discrimination. Elle a listé toutes les embauches de 2012 à 2020. "Aucun salarié ouvrier à Obernai avec un nom à consonance magrébine n'a été embauché en CDI", affirme-t-elle.

Aucun sur 170 embauches. Des statistiques corroborées par le témoignage de Bernard Schwartz, un ancien collègue de Rabah Mekaoui. Pour lui, il aurait dû avoir un CDI. "Tu ne prends pas quelqu'un pendant 35 ballets s'il ne connait pas son boulot, c'est aberrant", lance-t-il avant de comparer avec sa situation : "Moi j'étais saisonnier, puis en CDD aussi et il y avait 4 ou 5 magrébins et aucun ne s'est fait embaucher depuis les vingt dernières années, c'est sûr et certain".

Devant les prud'hommes, la brasserie Kronenbourg a formellement contesté les accusations de racisme et de discrimination. L'avocate de Rabah Mekaoui, elle, a demandé 205.000 euros de dommages et intérêts.