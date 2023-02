Bac 2023 : quels sont les sujets attendus pour la filière générale ?

Comme tous les ans, des professeurs certifiés établissent les sujets probables des épreuves du baccalauréat en fonction des années précédentes et des tendances actuelles. RTL, en partenariat avec digiSchool, vous partage les sujets probables des épreuves de spécialisation de terminale générale. Découvrez ci-dessous les sujets chauds, tièdes et froids des spécialités mathématiques, SVT, SES et physique-chimie.

Le programme de la spécialité mathématiques en terminale générale comporte un bon nombre de chapitres. Lesquels sont-ils susceptibles de se retrouver sur votre sujet le jour de l’épreuve ? Découvrons-le ensemble afin de vous aider dans vos révisions.

Concernant les sujets chauds, on en retrouve huit : orthogonalité et distances dans l’espace, les suites, vecteurs, droites et plans de l’espace, fonctions de référence, équations de droites et de plans, primitives, compléments sur les fonctions et succession d’épreuves indépendantes, schéma de Bernoulli.

Cinq chapitres et notions viennent compléter cette liste, ce sont les sujets tièdes : calcul intégral, combinatoire et dénombrement, sommes de variables aléatoires, équations différentielles, concentration et loi des grands nombres.

Vous connaissez à présent les sujets chauds et tièdes du bac de spécialité maths. En revanche, ce ne sont que des tendances, ne délaissez pas les autres chapitres aux dépens de ceux-ci. Pour réussir votre épreuve, il vaut mieux réviser le programme dans son entièreté, ainsi que reproduire des exercices vus en cours.

Quels sujets réviser pour la spécialisation SVT ?

En SVT, certaines notions fondamentales du programme de terminale générale 2023 en font partie, soyez attentifs.

Du côté des sujets très probables, on retrouve huit chapitres : l’organisation fonctionnelle des plantes et productions de matière organique, les variations climatiques passées, l’origine du génotype des individus, comportement, mouvement et système nerveux, la reproduction des plantes, entre vie fixée et mobilité, la cellule musculaire, le comportement et stress : vers une vision intégrée de l’organisme et le contrôle des flux de glucose

Ensuite, concernant le sujet probable pour cette année, il s’agit du chapitre "La complexification et l’évolution des génomes au sein des populations".

Pour finir, découvrez les sujets peu probables afin de compléter vos révisions : la domestication des plantes, les conséquences du réchauffement climatique et possibilités d’actions, à la recherche du passé géologique de notre planète

Sachez que, pour réussir votre épreuve de spécialité SVT, l’important est de bien connaître chaque définition et notion abordée au cours de l’année. Savoir de quoi vous parlez est la clé pour cette épreuve. Bien entendu, chaque chapitre est important.

Quels sujets réviser pour la spécialisation physique-chimie ?

Autre épreuve scientifique présentée au baccalauréat général 2023, la spécialité physique-chimie. Programme dense et parfois compliqué, digiSchool et RTL vous dressent ici les sujets chauds, tièdes et froids de la spécialisation physique-chimie afin de vous aider dans vos révisions.



Les sujets chauds concernent cinq chapitres : analyse d’un système chimique par des méthodes physiques et chimiques, dynamique d’un système électrique, modélisation des transformations acide-base par des transferts d’ion hydrogène, description d’un mouvement , lien entre les actions appliquées à un système et son mouvement et dynamique d’un système électrique.



Un peu plus de chapitres sont concernés par les sujets tièdes 2023, découvrons-les : sens d’évolution d’un système oxydant-réducteur, sens d’évolution d’un système acide-base, Images et lumière, phénomènes ondulatoires, évolution d’un système, siège d’une transformation chimique et stratégie de synthèse organique.



Pour finir, voici les sujets froids de la spécialisation physique-chimie : Évolution d’un système, siège d’une transformation nucléaire ; Gaz parfait et bilans d’énergie et Écoulement d’un fluide.



Vous avez, à présent, les pronostics concernant l’épreuve de spécialisation physique-chimie du bac général 2023. Bien entendu : l’entièreté du programme est à réviser. Nous vous conseillons de reprendre les sujets des années précédentes afin de vous entraîner sur de nombreuses notions.



Quels sujets réviser pour la spécialisation SES ?

Dernière spécialité de cet article, découvrez ci-dessous les tendances pour l’épreuve de spécialisation SES.



Pour les sujets très probables, nous retrouvons deux chapitres : Comment est structurée la société française actuelle et Quels sont les sources et les défis de la croissance économique.



Ensuite, voici une liste non exhaustive des sujets probables en spécialité SES : comment lutter contre le chômage ? Quels sont les caractéristiques et les facteurs de la mobilité sociale ? Quels sont les fondements du commerce international et de l’internationalisation de la production ?



Et, enfin, les deux sujets les moins probables de tomber sont les suivants : Quelle action publique pour l’environnement et Comment expliquer l’engagement politique dans les sociétés démocratiques ?



Pour l’épreuve de spécialisation SES du baccalauréat général, le plus important, ce sont les définitions. De plus, les notions sont liées entre elles, de ce fait, attention à ne laisser aucun chapitre de côté lors de vos révisions. Le programme dans son entièreté est important afin de pouvoir réussir votre épreuve de spécialité SES.



Vous connaissez à présent les sujets probables ainsi que les tendances pour les épreuves de spécialité du bac général 2023. Ces estimations ont été soigneusement préparées par des professeurs certifiés de digiSchool, en association avec RTL. Vous avez à présent de nombreux conseils pour vos dernières révisions.



Cependant, n’oubliez pas qu’il s’agit uniquement d’estimations. Pour optimiser vos chances de réussite aux épreuves de spécialisation du bac général, il est nécessaire de réviser chaque notion une par une. N’hésitez pas à vous entraîner de manière ludique sur le site internet, ou sur l’application, digiSchool.