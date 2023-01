Parcoursup : tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle phase qui s'ouvre ce mercredi 18 janvier

Dès ce mercredi 18 janvier, plus de 523.786 élèves de Terminale ainsi que les personnes en situation de réorientation entament une nouvelle étape sur la plateforme unique d'accès à l'enseignement supérieur. En effet, dès ce mercredi et jusqu'au 9 mars prochain (inclus), les élèves peuvent s'inscrire sur la plateforme et ajouter leurs vœux d'orientation.

Pour rappel, un élève ne peut pas formuler plus de dix vœux. Ces derniers, ne sont pas "hiérarchisés", rappelle le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. En revanche, ils doivent tous "être motivés". "Vous devez donc expliquer, en quelques lignes, pourquoi vous avez retenu cette formation" et "quels sont vos atouts pour y réussir", détaille le ministère.

Par ailleurs, il est important de rappeler à l'ensemble des élèves, que les universités et autres structures présentes sur Parcoursup ne sont pas informées "des autres vœux" formulés par l'élève. En tout, ce sont environ 21.000 formations qui sont présentes sur la plateforme d'accès aux études supérieures.

Parcoursup : un calendrier en fonction du baccalauréat

Cette nouvelle phase, qui s'ouvre ce mercredi, durera jusqu'au jeudi 9 mars 2023, inclus. Une date qui n'a pas été choisie au hasard, assure-t-on du côté du gouvernement. "Ce calendrier est articulé avec celui du baccalauréat pour s’adapter aux échéances de l’année de Terminale", précise le ministère de l'Enseignement supérieur. En effet, les premières épreuves écrites sont prévues dès le lundi 20 mars 2023.

D'après le calendrier diffusé par le ministère de l'Enseignement supérieur, les premières réponses de Parcoursup seront fournies aux candidats dès le 1er juin.

