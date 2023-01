Top départ pour cette édition 2023 de Parcoursup. À partir de ce mercredi, des millions de lycéens ont jusqu'au 9 mars pour déposer leurs vœux sur cette plateforme chargée de vous placer dans l'enseignement supérieur.

Pour cette cinquième édition, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a décidé de procéder à plusieurs modifications sur la plateforme, à commencer par le nombre de formations qui va passer de 19.500 l'année à 21.000 cette année. C'est ainsi que l’ensemble des écoles publiques d’art et de design seront toutes disponibles cette année sur la plateforme. Les élèves auront donc le choix entre les formations non sélectives (licences, parcours préparatoire aux grandes écoles) et les formations sélectives (BTS, écoles de commerce etc...).

Pour accompagner ce nombre (très) important de formations, Parcoursup va se doter d'un nouvel onglet avec une analyse plus détaillée de celles-ci. Les élèves et leurs parents auront ainsi accès à plusieurs informations, comme les critères à privilégier pour accéder à une formation en particulier. Des outils qui devraient permettre aux futurs étudiants de mieux personnaliser leur lettre de motivation par exemple.

Simplifier le choix des lycéens

C'est une "nouveauté" qui va grandement satisfaire les utilisateurs : le moteur de recherche a été simplifié et son design changé. Mais rassurez-vous, son fonctionnement reste le même. Pour trouver les formations, la carte interactive qui propose des mots clés, sera toujours présente. Et grâce aux filtres de la plateforme, vous pourrez trouver plus facilement le type de formation que vous recherchez, le type d’établissement ou encore la spécialité.

Pour vous aider à faire votre choix, la plateforme vous indiquera le coût de la formation pour les étudiants boursiers ou non et les dates des journées portes ouvertes.

Enfin, Parcoursup se dote d'un nouvel onglet "statistiques". Vous pourrez ainsi retrouver pour chaque formation le pourcentage de candidats admis selon le type de baccalauréat en 2022, le nombre de places disponibles en 2022 (à partir du 18 janvier 2023) ainsi que le taux d’accès en 2022.

