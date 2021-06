Bac 2021 : qu’est-ce que le support autorisé lors du Grand oral ?

Dans moins d'une semaine, une épreuve tant redoutée attend plus de 500.000 élèves de terminales. Nouveauté de la réforme du Bac, le Grand oral se déroulera en effet, du 21 juin au 2 juillet.

Face à une année compliquée, chamboulée par la pandémie, entre les cours en demie jauge et ceux à distance, les épreuves du bac ont été aménagées. L'épreuve de philosophie comportera quatre sujets au choix, au lieu de trois prévus initialement. Il en est de même pour ce Grand oral qui a été maintenu, certaines modalités ont été remaniées, et notamment le droit de garder un support durant l'échange avec le jury.

Au début de votre temps de préparation de 20 minutes pour le Grand oral, le jury va vous remettre une feuille en format A4 sur laquelle vous pourrez rédiger ou dessiner votre support. Vous êtes absolument libre concernant sa forme et son contenu.

Que noter dessus ?

Tout d’abord, le support doit avoir un titre en rapport avec votre question. Ensuite, vous pouvez y écrire le plan détaillé de l’ensemble de votre exposé. Celui-ci peut être rédigé ou sous forme de carte mentale. L’essentiel étant d’y faire bien apparaître les différentes parties, les notions principales, vos exemples, vos arguments et vos sources.

Il est aussi possible de cibler une partie en particulier de votre exposé. Par exemple une qui soit difficile à expliquer oralement, comme une démonstration mathématique ou un calcul précis. On l’a mentionné : vous pouvez aussi dessiner sur votre support.

Voici quelques exemples de croquis que vous pouvez faire :

● des formules chimiques complexes

● un processus en SVT

● des courbes en maths

● un graphique en SES

● un croquis en HGGSP

● un objet ou une œuvre en histoire de l’art

● un logo en STMG

● une machine en STI2D

Les possibilités sont vastes. S’il y a plusieurs schémas sur votre support, numérotez-les, et n’oubliez pas de les légender. Parfois, un schéma vaut mieux qu’un long discours : celui-ci peut donc avoir un très bon impact sur le jury.

Pourquoi créer un support pour le Grand oral ?

N’oubliez pas : le support n’est pas évalué. Alors pourquoi en faire un ? La réponse est simple : il montrera au jury le soin apporté à la préparation de votre exposé. Résultat : celui-ci sera mieux disposé à votre égard, et cela influera sur votre note.



Montrer que vous avez travaillé et réfléchi ne peut que mettre les professeurs membres du jury de votre côté. Écrire votre support est aussi un bon moyen de vous remettre certains éléments en tête avant le Grand oral.



De plus, il peut vous servir d’appui pendant votre passage, puisque vous avez le droit de le garder sous les yeux cette année. Vous pourrez même utiliser votre support pendant votre échange de dix minutes avec le jury.

Quelques conseils pour vous entraîner à rédiger votre support

Le jour du Grand oral, pendant le temps de préparation, vous devrez reproduire de tête votre support. Entraînez-vous donc à le faire quand vous préparez votre exposé chez vous.



N’hésitez pas à montrer votre support à vos proches ou à vos professeurs, afin de vous assurer qu’il est clair, utile et compréhensible. Pensez à apporter tout le matériel dont vous aurez besoin pour votre support le jour J : crayons, feutres, règles, etc.



Et surtout, n’oubliez pas de faire référence à votre support pendant votre exposé. Vous pouvez tendre la main vers lui quand vous en parlez, et dire : "Je vous propose maintenant de regarder le schéma numéro 3".



Attention : soyez vigilants concernant les fautes d’orthographe, qui feront mauvais effet sur le sujet. Relisez donc bien votre projet avant de passer à l'entretien avec le jury.