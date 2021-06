Bac 2021 : comment préparer l’exposé du Grand oral ?

publié le 11/06/2021 à 06:15

Parce que l’épreuve du Grand oral arrive à grands pas, RTL, en partenariat avec digiSchool, vous donne des conseils simples pour préparer les 5 minutes d’exposé. L’exposé du Grand oral dure 5 minutes, sur les 20 minutes au total que compte l’épreuve. 5 minutes durant lesquelles vous allez répondre à l’une des deux questions préparées en cours d’année en lien avec vos spécialités.

Il n’y a donc pas de surprise comme c’est vous qui choisissez vos questions. En plus, les réponses ont été préparées tout au long de l’année. Retrouvez des exemples de questions pour le Grand oral dans chaque matière sur www.super-bac.com.

Première chose : organiser vos ressources. Une fois votre sujet choisi et vos deux questions formulées, référencez les éléments utilisés pour développer vos réponses. Les définitions clés et notions liées au sujet dans le programme, des articles scientifiques ou d’actualité, des illustrations ou encore des œuvres qui peuvent être cités en référence dans votre argumentaire.

Les éléments qui vous semblent les plus pertinents ou qui vous aideront à construire votre plan pourront également être mentionnés sur votre support. Rappelons que suite aux aménagements du baccalauréat annoncés en mai dernier, vous aurez le droit de conserver durant l’exposé vos notes prises lors du temps de préparation.

Suivez un plan structuré

Au vu de toutes les spécialités proposées, et donc de la grande diversité des questions possibles, il est difficile de vous proposer un plan type. En revanche, il est indispensable de bien organiser votre réponse.

Commencez donc par une courte introduction dans laquelle vous expliquez votre choix de question. De quoi attiser la curiosité du jury. Celle-ci ne doit pas durer plus d’une minute.

Passez ensuite au développement. Votre réponse doit être structurée en plusieurs idées argumentées et illustrées. En reprenant les définitions et les grandes notions des points abordés dans votre question. Un enchaînement chronologique d’idées, si vous déroulez un raisonnement ou encore un sujet qui évoque une temporalité. Cette partie peut durer environ trois minutes. Il est important durant votre développement de citer vos sources, ou les ressources utilisées pour vos recherches. Cela démontre au jury le travail engagé.

Et pour finir, apportez une conclusion d’une minute maximum à votre question. Vous pouvez synthétiser votre propos, apporter votre avis ou encore ouvrir sur une autre piste de questionnement. Votre conclusion pourra servir de point de départ à la discussion avec le jury.

Utilisez des connecteurs logiques

Pour fluidifier le déroulé de votre exposé et créer du lien entre les différentes idées avancées, utilisez des connecteurs logiques. Voici quelques exemples : “d'abord”, “en premier lieu”, “de même”, “étant donné que”, “par ailleurs”, ”au contraire”, “par conséquence”, “par exemple”, etc



Mémorisez bien le plan de votre exposé et les idées fortes associées à chaque partie. Le jour J, n’hésitez donc pas à les reposer sur votre brouillon au cours du temps de préparation, en indiquant bien ces connecteurs logiques. Suite aux aménagements de l’épreuve du Grand oral, vous aurez le droit lors de la présentation de garder vos notes sous les yeux.

Entrainez-vous !

Il est important le jour du Grand oral de bien respecter le temps de l’épreuve. 5 minutes d’exposé, cela passe finalement très vite. Entraînez-vous donc plusieurs fois à présenter vos questions en situation réelle et dans le temps imparti. Demandez par exemple à vos parents ou encore vos amis de jouer les jurys.



Et comme il s’agit d’une épreuve orale, il est également important de vous préparer à l’exercice. Si le jury n’attend pas de vous des compétences d'éloquence, il est important de travailler votre diction ou encore votre posture. Retrouvez ici des astuces simples pour adopter le bon comportement lors d’un oral.



Le Grand oral est une nouvelle épreuve du bac, mais gardez en tête qu’il n’y a pas de piège car c’est vous qui choisissez le sujet de votre exposé. Profitez des prochaines semaines pour échanger avec nos professeurs afin d'affiner votre plan et travailler votre argumentaire. Olivier Jaoui, expert de la préparation aux entretiens, livre à digiSchool ses conseils pour préparer le Grand oral dans cette vidéo.