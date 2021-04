Bac 2021 : le calendrier des épreuves des séries générales et technologiques

publié le 27/04/2021 à 06:30

En raison de la situation exceptionnelle liée à la pandémie, les épreuves du baccalauréat général et technologique se dérouleront en contrôle continu. Une première dans l’histoire du lycée. À l’exception des épreuves de français anticipé de première, la philosophie et le Grand Oral de terminale, aucune autre épreuve ne sera passée en juin. Les élèves ne passeront donc que 4 épreuves contrairement aux autres années.

Quant aux épreuves communes de contrôle continu organisées tout au long de l’année, elles représenteront 30% de la note finale du bachelier. Les résultats qui figurent sur les bulletins de première et de terminale compteront au total pour 10% de la note finale. Seules les épreuves du baccalauréat professionnel sont maintenues.



Cette année, les élèves de premières et de terminales passeront leur baccalauréat de français et de philosophie le même jour : le jeudi 17 juin 2021. Les épreuves du Grand Oral auront lieu du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet et les oraux du bac de français pour les élèves de première du 21 juin au 2 juillet. Pour les moins chanceux, l’habituelle session de rattrapage sera organisée du mercredi 7 au vendredi 9 juillet 2021.

Quant aux résultats, ils seront publiés à partir du mardi 6 juillet 2021 dès 08h30.