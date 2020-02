Baccalauréat : comment se déroulera le grand oral en terminale ?

publié le 13/02/2020 à 23:31

Les élèves de terminale devront passer dès l’année prochaine un oral, sous une forme totalement nouvelle, qui comptera beaucoup pour le bac. 500.000 étudiants seront concernés et devront argumenter pendant 20 minutes devant un jury. Cette épreuve orale fait partie de la réforme du baccalauréat qui comporte également une part de contrôle continue en première.

Le grand oral affichera un coefficient particulièrement élevé : coefficient 10 pour les élèves de la voix générale et 14 pour ceux de la voix technologique. L’examen porte sur les deux enseignements spécialisés des élèves de terminale, le cœur de leur baccalauréat.

En donnant ce poids à l’épreuve orale, Jean-Michel Blanquer entend mettre l’accent sur l’importance de la prise de parole en public. Il s’agit d’évaluer les connaissances des élèves, leur capacité à argumenter et à s’exprimer de façon claire et convaincante.

Développer des compétences nouvelles

Pendant l’année, les élèves prépareront deux sujets avec leur professeur de spécialité, et le jury en choisira un. Le candidat aura vingt minutes pour rassembler et organiser ses idées puis le grand oral commencera. Les cinq premières minutes, l’élève sera debout pour faire son exposé, sans notes, face au jury composé de deux enseignants. Ensuite, pendant dix minutes, l'étudiant, assis ou debout, répondra aux questions du jury sur le sujet et, éventuellement, sur des questions de cours.

Enfin, les cinq dernières minutes du grand oral seront consacrées au projet d’études du candidat en lien avec ses choix de spécialité. Tout cela implique qu’il va falloir s’entraîner : la posture et l’éloquence, des compétences nouvelles qui ne vont pas de soi pour tout le monde.