publié le 13/07/2020 à 09:17

C'est donc une cuvée historique. Près de 96% des candidats, 95,7% exactement ont été reçus après la première session de rattrapage du baccalauréat 2020. Un taux de réussite record, et maintenant un casse-tête pour de nombreux bacheliers : trouver de la place dans les universités et écoles supérieures.

C'est le cas de cette étudiante qui a décroché un bac STL, spécialité Physique et Chimie de laboratoire, sur liste d'attente malgré 20 vœux émis sur Parcoursup. "Je trouve que le taux de réussite est trop élevé pour un bac. Le bac a été donné cette année. Avoir le bac pour ne pas avoir d'école, ça ne sert à rien", nous confie-t-elle.

Et comme si l'entrée à la fac n'était pas assez stressante, se posent désormais toutes les questions liées à la crise sanitaire. "À priori je devrais rentrer vers le 14 septembre", explique Malik, admis en fac d'histoire. "Mais si jamais il y a un reconfinement qui tombe fin août, à mon avis ça va être compliqué", poursuit le jeune homme.

À écouter également dans ce journal

Santé - Un accord avec les syndicats de l'Usa Santé, la CFDT et Force ouvrière sur le sujet de la revalorisation des salaires paramédicaux et non-soignants de 183 euros doit être signé ce lundi 13 juillet.

Justice - Quand il a pris ses fonctions, Éric Dupond-Moretti a affirmé qu'il serait le ministre de l'anti-racisme et des droits de l'homme. Ce lundi, les avocats et les familles de djihadistes espèrent que le garde des Sceaux va se saisir rapidement du dossier des Français retenus en Syrie.



Football - Les "Quatre fantastiques" du PSG, Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Angel di Maria, ont brillé pour leur rentrée, le 12 juillet au Havre (9-0), lors d'un match amical réchauffé par la présence de près de 5.000 spectateurs.