Bac 2021 : comment la note sera-t-elle calculée ?

et AFP

publié le 02/06/2021 à 17:35

Avec l'annulation des épreuves de spécialités en raison de la crise sanitaire de la Covid-19, le contrôle continu sera privilégié. Pour ce premier Bac de la réforme instaurée par Jean-Michel Blanquer, le contrôle continu représentera 82% de la note finale de l'examen, les épreuves finales correspondant aux 18% restants.

En ce qui concerne les épreuves communes. La note globale est calculée à partir de la note des EC1, obtenue en première lors des épreuves passées avant le confinement, et de la note en contrôle continu des EC3 passées en terminale. Les EC2 ont été annulées, il n'y a donc pas de note.

Pour les épreuves de spécialités, qui ont été annulées, c'est la moyenne des trois trimestres de terminale qui sera prise en compte. Enfin, dernière étape, les épreuves finales orale et écrite de juin qui ont été maintenues mais aménagées.

Quelle note en philosophie ?

Pour l'épreuve écrite de philosophie, c'est la meilleure note qui sera retenue, entre celle obtenue à l'épreuve et celle du contrôle continu, a indiqué le ministre de l'Éducation nationale. Ainsi, par exemple, si un élève rend copie blanche, il pourrait bénéficier à la place de sa note de contrôle continu.



Le Ministère a toutefois précisé certains points. "Si un candidat est malade le matin de l'épreuve de philosophie avec justificatif, c'est un cas de force majeure, et donc à ce moment-là, on bascule sur le mode de contrôle continu. Si cette note (de contrôle continu, ndlr) est mauvaise, il peut demander à aller à la session de rattrapage du mois de septembre", a expliqué lors d'une conférence de presse Édouard Geffray, le directeur général de l'enseignement scolaire (Dgesco).

En revanche, "si un élève ne se rend pas à l'épreuve, sans justificatif, c'est zéro, et il n'y a pas de possibilité de recours au contrôle continu, d'où l'importance pour les élèves d'y aller, il n'y a aucun intérêt à ne pas composer", a-t-il insisté.

Quid du Grand oral ?

Autre épreuve-phare de juin, le Grand oral qui aura lieu entre le 21 juin et le 2 juillet. Les candidats auront la possibilité de présenter une lettre listant les sujets non étudiés et de garder les notes prises pendant la préparation. Pour estimer facilement votre moyenne au bac, L’Étudiant vous propose son nouveau simulateur qui prend en compte toutes les spécificités de cette édition 2021.