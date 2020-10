publié le 21/10/2020 à 08:39

La France rend hommage ce mercredi 21 octobre au soir à Samuel Paty. L'enseignant d'histoire-géographie avait été assassiné vendredi 16 octobre après avoir montré en classe des caricatures du prophète Mahomet.

Fatiha Agag-Boudjahlat, professeur d'histoire-géographie dans un collège de Toulouse mais aussi essayiste, militante féministe et laïque, pense d'abord à "l'immense solitude qu'a dû ressentir [son] collègue". Elle regrette "la réaction de la principale" et le fait qu'il n'y ait pas de sanction envers elle. Pour Fatiha Agag-Boudjahlat, "on couvre les fautes" de cette principale et de l'inspection académique.

"L'Éducation nationale, c'est le temple des lâchetés", soutient l'essayiste. "On a failli", insiste-t-elle. Elle déplore l'attitude des chefs d'établissements qui se placent comme des "médiateurs" entre les enseignants, les parents et les enfants, alors que Samuel Paty a respecté le programme de l'Éducation nationale.

"La liberté d'expression, c'est quand ça gratte", poursuit-elle, en expliquant qu'elle même montre de nombreuses caricatures à ses élèves.