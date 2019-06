publié le 14/06/2019 à 13:31

J-3 avant le début des épreuves du baccalauréat pour les élèves en classe de terminale de France métropolitaine. Mais dans le reste du monde d'autres auront déjà commencé, voir même terminé !



En Inde, les élèves de Pondichéry ont débuté par l'épreuve de philosophie le vendredi 7 juin. Les trois sujets de la filière scientifique (S) ont été : "Les vérités scientifiques sont-elles indiscutables", "La justice peut-elle se passer de contraindre" et une explication d'un texte écrit par Sénèque. Ceux de la filière économique et sociale (ES) étaient : "Sommes-nous ce que les autres font de nous ?", "Pourquoi n’a-t-on jamais fini d’écrire l’histoire ?" et une explication d'un texte d'Arendt. Les littéraires (L) se sont quant à eux penchés sur les questions : "Sommes-nous responsables de tous nos actes ?", "Pour vivre en société, faut-il ne plus penser à soi ?" et une explication d'un texte de Bergson. Les élèves ont du traiter l'un des trois sujets de leurs choix.

En anglais, les séries L, ES et S ont eu le même sujet avec dix points d'expression de la langue où elles devaient finir la phrase : "Le bonheur est un lieu appelé…" et expliquer leur choix puis rédiger un discours imaginatif sur un bâtiment qu'elles inaugurent. Les dix autres points portaient sur la compréhension écrite où ils devaient répondre à des questions sur deux articles de presse écrite en anglais.

Les sujets d'Histoire-géo, de sciences et de Français

En Histoire, les élèves de classes scientifiques ont eule choix entre deux sujets portant sur "Les mémoires de la Seconde guerre mondiale et de la guerre d'Algérie" ou bien "Les États-Unis et le monde depuis 1945" tandis que l'épreuve de géographie portait sur "L’Asie du Sud et de l’Est, les défis de la population et de la croissance". Les sujets d'Histoire des filières ES et L étaient, au choix, "Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne des lendemains de la Seconde Guerre mondiale à nos jours" et "Les États-Unis et le monde depuis 1945". Leur sujet de géographie s'intéressait aux "conccurences régionales et ambitions mondiales du Japon et de la Chine".



En sciences, les séries ES et L ont traité les thèmes de la "représentation visuelle", du "défi énergétique" et du "Féminin-Masculin". La filière S s'est intéressée au "Domaine continental et sa dynamique", au "maintien de l'intégrité de l'organisme" et à "la communication nerveuse".



Les élèves de Première L qui passaient l'épreuve de Français ont eu un objet d'étude intitulé : "Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIe siècle à nos jours". Ils ont ensuite eu le choix sur l'explication d'un texte de J. M. G. Le Clézio, Le Chercheur d’or, la dissertation qui devait répondre à la question : "Est-il selon vous nécessaire d’avoir accès au passé d’un personnage pour l’apprécier ?" ou bien l'écriture d'invention où il fallait décrire l'effort de mémoire d'un personnage de roman qui essayait de retrouver ses souvenirs. Ceux de ES et S ont eu à traiter un texte d'Eugène Ionesco, une dissertation répondant à la question : "Le personnage théâtral doit-il toujours être un personnage hors normes ?" ou bien l'écriture d'invention où il fallait rédiger une scène de théâtre.

Les sujets de la filière STMG

En Anglais, les élèves de filière technologique ont eu, en expression écrite, un récit à rédiger portant sur les sentiments qu'ont un frère et une soeur au moment de quitter leur famille ou "Pensez-vous que l'endroit où les gens vivent a une influence sur eux et sur ce qu'ils ressentent ?". En compréhension, les questions portaient sur deux textes, un article du Washington Post et un récit de Nickolas Butler.



En Histoire-Géographie, les élèves avaient le choix entre deux sujets sur 10 points, avec l'aide de documents : "Une ville mondiale : Londres" et "Une ville mondiale : Shanghai". Le reste des questions, trois en Histoire et trois en Géographie, portaient sur l'ensemble du programme de l'année scolaire.



Le sujet du management des organisations s'intéressait à "La source des Abatailles" où il fallait analyser la situation du management proposé. L'épreuve anticipée de Français était intitulée "Écriture poétique et quête du sens, du Moyen-Âge à nos jours avec un corpus de trois textes de Jean de la Fontaine, Victor Hugo et Charles Baudelaire.