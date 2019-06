publié le 10/06/2019 à 17:50

J-7 avant le début des épreuves du baccalauréat 2019, avec, comme tous les ans, la philosophie. À l'heure des ultimes révisions, les lycéens peuvent compter aussi sur des applications dédiées. À Avesnes-sur-Helpe (Nord), Pierrick Henaut, professeur de SVT, débute son cours, téléphone à la main et en rythme.



"Les cellules diploïdes sont situées dans les follicules", entend-on en musique. Sur l’application Studytracks, tous les cours niveau collège sont disponibles en chanson. "On les a tous mis en chanson, de telle manière à aider les élèves à apprendre puisqu’on sait tous qu’il est facile de retenir les paroles de chanson", explique Alexandre Houpert, le cofondateur de l’application.

Parmi les artistes, les rappeurs Soprano ou encore JoeyStarr. "Pour la première fois de ma vie, j’ai fait de la philosophie, plaisante ce dernier. Le concept séduit les élèves. "C’est super bien, on écoute beaucoup de musique. Le rythme nous entraîne. Je pense qu’on apprend mieux nos leçons comme ça", confie Sarah, une élève.

En une séance l’application a fait ses preuves confirme Pierrick Henaut. "Sarah était enjouée quand on écoutait la musique, elle chantait en même temps que la chanteuse. C’est que ça leur plaît, si ça leur plaît et que c’est des cours, j’ai gagné", s'enthousiasme le professeur.

Des applications pour jouer

D’autres applications misent sur le jeu pour apprendre. Avec Nomad, les jeunes peuvent répondre à des questionnaires personnalisés en fonction de leur niveau et suivre en temps réel leur classement.



"On utilise les codes du jeu vidéo qui font que plus on révise plus on gagne de points sur les jours d’apprentissage. Les utilisateurs viennent tous les jours afin de ne pas perdre leur classement", détaille Caroline Maitrot, directrice associée de Nomad Éducation.



Pour réviser les applications ne sont pas les seuls outils. Un professeur a créé un jeu de cartes pour réviser la philo : Philodéfi. En trois mois, les 1.000 premiers exemplaires se sont déjà écoulés.