Bac 2019 : le calendrier des épreuves des séries générales

publié le 27/04/2019 à 09:02

Ils en entendent parler depuis le début de leur scolarité. Du lundi 17 juin au lundi 24 juin 2019, les élèves de terminale de France métropolitaine passeront les écrits du baccalauréat. Comme le veut la tradition, ils commenceront par plancher sur le sujet de philosophie, dès 8 heures le lundi. Les dates des épreuves orales et pratiques sont, elles, fixées par les recteurs dans chaque académie.

Les résultats du baccalauréat seront communiqués à partir du vendredi 5 juillet. Les élèves qui obtiendront une moyenne au moins égale à 8/20 et inférieure à 10/20 seront convoqués aux oraux de rattrapage. Ceux qui obtiendront moins de 8/20 seront ajournés.

Les candidats qui auront été dans l'incapacité de se présenter aux épreuves de mi-juin pourront quant à eux passer la session de remplacement, prévue entre le 9 et le 16 septembre 2019.

Le calendrier des épreuves pour la série ES

Lundi 17 juin : Philosophie (8h-12h) - Français (14h-18h)

Mardi 18 juin : Histoire-géographie (8h-12h)

Mercredi 19 juin : Sciences (8h-9h30) - LV1 (14h-17h)

Jeudi 20 juin : Sciences économiques et sociales (8h-12h ou 13h) / spécialité économique approfondie ou sciences sociales et politiques

Vendredi 21 juin : Mathématiques (8h-11h) - LV2 étrangère (14h-16h) / LV2 régionale (14h-16h)

Le calendrier des épreuves pour la série L

Lundi 17 juin : Philosophie (8h-12h) - Français et littérature (14h-18h)

Mardi 18 juin : Histoire-géographie (8h-12h)

Mercredi 19 juin : Sciences (8h-9h30) - LV1 (14h-17h)

Jeudi 20 juin : Littérature (8h-10h)

Vendredi 21 juin : Mathématiques (8h-11h) - LV2 étrangère (14h-17h) / LV2 régionale (14h-17h)

Lundi 24 juin : Arts (épreuve écrite) (14h-17h30) / Langues et cultures de l'antiquité : Grec (14h-17h) / Langues et cultures de l'antiquité : Latin (14h-17h)



Le calendrier des épreuves pour la série S

Lundi 17 juin : Philosophie (8h-12h) - Français (14h-18h)

Mardi 18 juin : Histoire-géographie (8h-11h)

Mercredi 19 juin : LV1 (14h-17h)

Jeudi 20 juin : Physique-chimie (8h-11h30)

Vendredi 21 juin : Mathématiques (8h-12h) - LV2 étrangère (14h-16h) / LV2 régionale (14h-16h)

Lundi 24 juin : Sciences de la Vie et de la Terre (14h-17h30) / Écologie, agronomie et territoires (14h-17h30) / Sciences de l'ingénieur (14h-18h)





Épreuves anticipées pour les élèves de Première :

Lundi 17 juin : Français (ES, S), Français et littérature (L)

Mercredi 19 juin : Sciences (ES, L)