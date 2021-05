Automobile : le code de la route fête ses 100 ans, comment a-t-il évolué ?

publié le 22/05/2021 à 11:52

C'était il y a 100 ans : le 27 mai 1921 naissait le code de la route. Vous savez, l'examen qui nous a fait passer quelques nuits blanches pour la révision... 1,4 million de candidats par an passent cet examen.

Dans ce premier code, on y trouve déjà les "fondamentaux" comme la priorité à droite. Quand il paraît, les rues françaises sont surtout empruntées par des calèches et les vélos. Il n'y a que 17 % de voitures. Un an plus tard, en 1922, le code de la route est légèrement modifié avec un âge minimum pour la conduite, 18 ans, qui n'a pas changé depuis. Le mot "permis de conduire" apparaît alors pour la première fois.

Depuis, il a pas mal évolué. Citons le port de la ceinture en 1974, les limitations de vitesse... Et ce code a encore été remanié ces derniers temps. Aujourd'hui, ce n'est plus avec des diapos que les questions sont posées mais sur tablette. Il y a de plus en plus de questions sur les modes de déplacement doux, l’éco-conduite et les nouvelles technologies.

Le code de la route s'enrichit en permanence. Par exemple, à partir du 1er novembre, les préfets ou le ministre de l'Intérieur pourront interdire les signalements de certains contrôles routiers comme dans le cas de contrôle d'alcoolémie ou de stupéfiants, dans les apps de navigation telles que Waze ou Coyote.

Ajoutons que pour ce centenaire, un timbre à l'effigie du code de la route va être lancé. D'ailleurs, on peut passer le code dans les bureaux de poste depuis quelques années.