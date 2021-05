Automobile : la 2CV électrique homologuée

publié le 15/05/2021 à 12:11

C'est une première mondiale qui n'est pas passée inaperçue dans le monde automobile. La deux chevaux (2CV) rétrofitée vient en effet d'obtenir l'homologation pour rouler électrique, ce qui constitue une petite révolution dans le monde de "la Deudeuche".

Grace à ce qu'on appelle le rétrofit, l'art de transformer un modèle thermique en électrique, les détenteurs d'une 2CV peuvent désormais légalement faire rouler leur véhicule sur route en mode électrique. C'est la société 2CV Méhari Club Cassis qui vient d’obtenir cette homologation, ce qui est une première depuis la légalisation du rétrofit en France, au printemps dernier.

Le président de ce Méhari Club, Stéphane Wimez, estime qu'"il y a un côté symbolique parce que la 2CV à son époque était un symbole de l'industrie automobile française et le conserve puisqu'elle va être la première automobile convertie à l'électrique en France, rétrofitée".

"À partir du 1er juin, on va ouvrir les commandes, il y a une vingtaine d'heures aujourd'hui pour la transformation, le coût du kit est de 12.000 euros, hors aides et bonus, et son autonomie est de 93 km" précise-t-il. Inimaginable il y a encore peu de temps, il sera donc désormais possible de voir des 2CV silencieuses circuler sur les routes de l'Hexagone.