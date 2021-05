publié le 16/05/2021 à 19:34

Dès lundi 17 mai va débuter la semaine de la sécurité routière en entreprise. Une inititaive qui prend tout son sens alors que le déconfinement se profile. Il faut savoir que la route est la première cause de décès au travail. Face à cela de plus en plus d'entreprises se mobilisent avec des formations, des actions concrètes comme l'interdiction pure et simple du téléphone au volant.

Pour illustrer l'importance du phénomène, et voir comment les entreprises font face à ce fléau, la SNCF Réseau qui gère plus de 20.000 véhicules, a mis en place de sanctions concrètes : "C'est d'abord la politique de choix des équipements des véhicules pour avoir des caméras de recul ou des limiteurs de vitesse. C'est des formations à distance et puis l'analyse de chaque accident pour en tirer des leçons pour comprendre comment l'éviter", explique Jean-Christophe Larrieu, directeur général adjoint Sécurité et Sûreté à la SNCF. L'entreprise a également interdit tout usage du téléphone au volant. Selon la SNCF, en deux ans, le nombre d'arrêts de travail liés à ces accidents de la circulation, a baissé de 40%.

La cerise sur la capot

Le prix des voitures électriques pourrait enfin baisser. Car aujourd'hui acheter vert c'est 30 % plus cher qu'un essence. Ainsi, selon une étude publiée cette semaine, l'écart de prix avec un modèle thermique pourrait s'atténuer et même devenir équivalent à partir de 2025. Raison principale de cette baisse annoncée, le cout des batteries qui devrait chuter de 30 %. Concrètement, pour une Renault Zoé, la star du marché, cela représenterait une économie de 2.300 euros.

Question auto-radio de la semaine : est-ce que l'achat d'une voiture électrique vous semble prématuré ? Ou allez vous vous laisser tenter pour votre prochain achat ? Vous réagissez sur l'appli RTL.