Ille-et-Vilaine : la grange aux 2 CV restaure les mythiques "deudeuches"

publié le 30/03/2021 à 12:28

C'est à Montours (Ille-et-Vilaine) qu'Anne et Christophe Guillaume viennent d'acheter un hangar de plus de 1.500 m2 pour faire face à la demande car ils n'avaient plus assez de place dans leur ancienne grange.

"Bonjour les filles ! Leur dire bonjour c'est comme les saluer, les respecter", disent-ils à leurs deux chevaux. Dans ce hangar il y en a des dizaines, de tout âge, certaines roulent encore et d'autres sont totalement dépouillées, voilà pourquoi Anne est très organisée : "On dit bonjour et on fait la maîtresse d'école. Je vais au tableau et on va noter tout ce que les compagnons qui travaillent sur les 2 CV vont faire aujourd'hui. C'est le petit rituel tous les matins. On a quatre salariés, un petit stagiaire et un nouveau salarié qui va être embauché dans un mois à peu près".

Pour faire restaurer votre deux-chevaux, tout dépend de l'état d'origine. Mais il faut compter entre 20 et 30.000 euros pour une restauration et de longs mois d'attente pour retrouver sa 2C flambant neuve : "On est modestes. On dit toujours qu'on a un atelier de restauration mais c'est plus de la reconstruction car on fait un démontage complet et en même temps on liste toutes les pièces usagées, moyennes ou à remplacer, ce qui permet de faire un chiffrage précis pour le client et voir l'ordre des priorités", détaille Christophe.

Les mythiques 2C restaurées par Anne et Christophe. Crédits : Frédéric Veille | 3 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Les mythiques 2C restaurées par Anne et Christophe. Crédits : Frédéric Veille | Christophe Guillaume à côté de l'une de ses "filles". Crédits : Frédéric Veille | La grange des 2C. Crédits : Frédéric Veille | 1 / 1 < > +