Citroën : la C5X, une voiture au style atypique bientôt fabriquée en Chine

publié le 17/04/2021 à 12:20

Certes, ce n'est pas l'euphorie du premier bain de foule de la DS, au Salon de Paris à l’automne 1955, mais l'évènement a fait le tour du monde. Il faut dire que chaque nouvelle grande berline de Citroën a le don de créer le buzz jusqu'au plus haut sommet de l'Etat : on pense bien sûr à la DS et à la SM utilisées par De Gaulle et Jacques Chirac notamment. Et, en 1976, l'Elysée s'était fait livrer une CX version Prestige, plus longue que le modèle de base, car le président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, s'y sentait un peu trop à l'étroit, préférant la Peugeot 604. Puis suivront la XM, la C5, et en 2006 la C6 faisait son entrée dans la cour de l’Elysée utilisée lors des déplacements de Nicolas Sarkozy...

Cette fois, avec la nouvelle C5 X, Citroën joue sur un style toujours aussi atypique. Qui mélange les genres, un peu comme un cocktail : une grosse cuillère de berline, quelques gouttes de break et un zeste de SUV... Et hop, vous obtenez cette voiture étonnante, unique, que je trouve belle sobre, classe, chic et choc de 4 mètres 80 de long, avec un intérieur très branché : la C5 X est entre autres équipée d’un nouveau dispositif d’affichage tête haute en réalité virtuelle avec projection à travers le pare-brise.

Et bien sûr, elle bénéficie des fameuses suspensions Citroën, avec une nouvelle suspension qui permet de "survoler la route", comme sur un tapis volant, avec des amortisseurs à butées hydrauliques progressives. Ces dernières sont toutefois réservées à la version hybride rechargeable de 225 ch, permettant de rouler jusqu’à 50 km en mode tout électrique. En revanche, pour les gros rouleurs, il n'y aura pas de diesel.

La C5 X sera fabriquée en Chine, tout comme sa cousine la DS9. Car pour le groupe, les 40 à 50.000 unités prévues par an sont insuffisantes pour envisager une production dans l'hexagone, alors que le marché chinois est davantage friand des berlines. La C5 X devrait être lancée à l'automne pour un prix qui pourrait tourner autour de 33.000 euros.