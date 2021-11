Automobile : comment éviter les collisions avec les animaux ?

Le gros gibier est à l'origine de 40.000 collisions par an, soit 110 par jours. Avec l'arrivée de l'automne, les jours rétrécissent mais les dangers augmentent sur la route. L'automne c'est la saison où les brumes et brouillards sont fréquents. Il faut donc redoubler de prudence d'autant qu'il est de plus en plus fréquent de croiser des animaux sauvages.

En tête, les sangliers : ils sont à l'origine d'un quart des collisions, devant les chevreuils (20%) et les cerfs. Ne croyez pas que le risque est uniquement sur les routes de Sologne ou en pleine campagne, tous les départements sont concernés, y compris près des villes. Il faut alors faire preuve de prudence, car le moindre choc peut provoquer d'importants dégâts. Si vous n'êtes pas assuré tout risque vous risquez d'en avoir pour votre argent.

"Quand on n'a pas d'assurance tout risque, la collision, si on est en présence d'un animal sauvage, ce sont des dégâts qui ne seront pas indemnisés avec bien souvent des dégâts extrêmement importants sur les véhicules, qui partent souvent à la casse", assure Me Jean-Baptiste Le Dall, avocat spécialiste du droit routier. En effet, d'après la Sécurité routière, après un tel choc 45% des véhicules ne sont pas réparables.

Les bons réflexes à adopter

Le premier réflexe à adopter est d'une part d'appeler son assurance et d'autre part, appeler les gendarmes notamment si l'animal est toujours en vie. "L'animal, au-delà de sa souffrance, peut également présenter un danger pour les autres usagers de la route. Il convient également de conserver des traces de cet accident, des photos. Éventuellement ne pas aller immédiatement laver le véhicule s'il peut encore rouler. Ces éléments vont permettre l'indemnisation par la compagnie d'assurance", précise l'avocat. Vous avez cinq jours pour envoyer votre déclaration à votre assureur. Normalement, il ne vous impose pas de malus.

Pour éviter les chocs, il existe plusieurs solutions. À commencer par les caméras thermiques dans les voitures comme sur les DS. On a pu les tester sur une route de Sologne, de nuit, c'est efficace d'autant que la voiture freine automatiquement. Il existe aussi des radars placés le long de certains axes. Des caméras thermiques qui préviennent les automobilistes en amont d'un éventuel danger via des panneaux lumineux. C'est efficace, comme le confirme l'un des tous premiers en Isère qui a permis de diviser par 3 le nombre d'accidents.