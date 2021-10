Hausse des prix du carburant : le covoiturage a la cote

Alors que l’an dernier, l’activité du covoiturage avait chuté de 30 % à cause du confinement, les demandes repartent en flèche. BlaBlaCar qui fête ses 15 ans vient de passer, cette semaine, la barre des 100 millions d’utilisateurs dans le monde et 40.000 nouveaux inscrits dans l'Hexagone. En France entre les grèves SNCF, les départs de la Toussaint et la flambée des prix des carburants : de plus en plus de personnes passent au covoiturage.

"Depuis début septembre on a doublé notre activité" se félicite Adrien Tahon, directeur de BlablaCar Daily. La hausse des prix du carburant, couplé à la grève à la SNCF porte le secteur, après une année 2020 où l'activité avait chuté de 30 % à cause des confinements. Cet été, le redémarrage a été rapide avec pour seul bémol un manque de conducteurs pour absorber la demande.

Car le covoiturage permet de faire des économies. Un conducteur réalisant un trajet de 300 km avec trois passagers gagne en moyenne entre 45 et 50 euros ce qui lui permet de couvrir ses frais.

"Il y a beaucoup de nouveaux conducteurs ainsi que des gens qui avait arrêter le covoiturage pendant la crise sanitaire et qui reviennent", détaille Adrien Tahon. Toujours selon lui, cette pratique permet d'économiser entre un et deux pleins par mois. De quoi donner des idées à d'autres Français ?