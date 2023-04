Auto : les recettes des radars proches de leur record absolu

La pause est terminée. Selon les chiffres livrés par la cour des comptes, les recettes des cabines automatiques sont reparties en flèche en 2022. Une information notamment relayée par le site Radar.com, qui semble indiquer que la trêve sanitaire est bel et bien révolue.

Les trajets ont donc repris sur la route, et la quasi-totalité des radars endommagés ont été réparés. Résultat, plus de 4.500 radars ont crépité et rapporté gros : quelque 707 millions d’euros en 2022, soit +8 % en un an.

Une hausse qui se rapproche du record absolu, puisqu'en 20 ans d'existence des radars, ce montant de 707 millions d’euros est le 3e plus haut jamais enregistré en France. Le 2e étant 760 millions en 2016, avant l'année record en 2017 et ses 824 millions de recettes.



Et ces recettes ne concernent que les PV payés à temps par les automobilistes. Car si l’on compte en plus ce qu’on appelle les amendes majorées, c’est-à-dire celles payées plus tard, on ajoute 200 millions. Et l’on se rapproche ainsi du record absolu de 1,01 milliard d’euros, atteint en 2017.

