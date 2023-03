Déployés en 2012, les radars tronçons ont été installés pour contrôler la vitesse moyenne des véhicules, entre un point A et un point B, sur des portions pouvant aller jusqu'à 12 kilomètres. Discrets, perchés sur des poteaux, c'est une arme redoutable. Mais ils appartiendront bientôt au passé.

Ils ont été en partie détruits pendant la crise des Gilets jaunes, mais peu ont été réparés. Car les remettre en état coûte trop cher.. Selon le site radars-auto.com ils seront donc remplacés au fur et à mesure par des appareils plus modernes.



Seulement, ce serait en réalité davantage la rentabilité de ces appareils qui soucie les autorités : en moyenne moins de 5 000 flashs par unité et par an, contre 14 000 pour un radar autonome par exemple.

Ils ne génèrent en fait pas assez d'argent par les contraventions, s'indigne Pierre Chasseray, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes : "Si on s'en fie à sa vertu de sécurité routière, le radar tronçon a plus de sens. Il calcule une vitesse moyenne sur plusieurs kilomètres, et n'est pas là pour flasher, tout en bas de la descente, caché à la sortie du tunnel. On n'est vraiment pas sur un piège ponctuel, mais davantage sur une vitesse moyenne beaucoup plus conforme à un esprit de sécurité routière."

Les radars tourelles

Déjà depuis quelques mois la centaine d'appareils en activité est peu à peu remplacée par d'autres radars, les radars tourelles, comme c'est le cas à Istres, Fos-sur-Mer, Saintes-Maries-de-la-Mer ou encore dans les Yvelines. Ces radars tourelles, installés en hauteur, d'où leur nom, sont plus modernes et plus efficaces, puisqu'ils peuvent surveiller 32 véhicules en même temps. Ils peuvent aussi flasher dans les deux sens de circulation sur huit voies différentes.

Toutefois, les radars tronçons pourraient très bien réapparaître sur nos routes dans quelques années. La Sécurité routière souhaiterait la mise au point d’un système plus efficace et moins coûteux en entretien.

