Auto : comment éviter de se faire siphonner son carburant

"En France, on n'a pas de pétrole mais on a des idées" : le slogan en plein choc pétrolier en 1974 évoquait déjà la sobriété énergétique. C'est dans ces années-là que l'on a commencé à s'intéresser à la consommation des voitures. À l'époque, elle tournait, en moyenne, autour de 10 litres aux 100 km. Aujourd'hui, c'est deux fois moins : 4,4 litres aux 100 km pour le diesel et 5,6 litres pour l'essence.



Les voitures consomment donc moins alors qu'elles sont plus lourdes. En 30 ans, le poids moyen d'un véhicule vendu en France est passé de 950 kilos à plus d'1,2 tonnes. La taille a également explosé depuis 1960 : +20% pour la hauteur, quand leur puissance a été quasiment multipliée par trois.



En France, les voitures consomment 140 millions de litres de carburant par jour selon l'UFIP (Union française des industries pétrolières), ce qui représente 5 millions d'automobilistes qui quotidiennement passent à la pompe. Le gasoil reste, de loin, le roi du pétrole avec plus de 75% de la consommation. Le diesel, de son côté, connaît une chute des ventes (à tel point que le mois dernier on a vendu plus d'électriques que de diesel).

Une multiplication des vols

Entre les prix à la pompe et les difficultés d'approvisionnement, les vols de carburants se multiplient. Des chauffeurs routiers ou des propriétaires d'engins de chantier ou agricoles se font voler leur carburant. Beaucoup de départements sont touchés, comme la Dordogne et l'Yonne où les vols ont doublé depuis le début de l'année.



Les vols sont perpétrés via la technique du siphonnage. Traditionnellement, elle consiste à ouvrir la trappe à essence et y introduire un tuyau afin d’en aspirer le contenu - au risque d'en avaler. Aujourd'hui, cela se fait via un kit de siphonnage doté d'une pompe, un engin disponible sur Internet pour une dizaine d'euros.

Résultat : des vols à grande échelle sont perpétrés par des professionnels en bandes organisées. Face à ce phénomène, policiers et gendarmes alertent les professionnels et automobilistes. Ils recommandent, entre autres, de stationner son véhicule dans un box ou un garage fermé, ou encore de le garer sur un emplacement éclairé et non isolé. Récemment, la police du Bas-Rhin a lancé un appel sur Twitter invitant les automobilistes à équiper leur véhicule "d'un bouchon essence fermant à clé".

