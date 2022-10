Automobile : nos conseils pour faire face à la hausse du prix des réparations

Il n’y a pas que le prix de l’essence qui augmente, le coût des réparations des voitures a, lui aussi, grimpé. L'augmentation a été de 4% l'an dernier. Et depuis janvier, elle est de l'ordre de 5% à 6% en moyenne. Concrètement, la révision générale de votre automobile vous coûtera 265 euros, contre 256 euros il y a un an.

La hausse est progressive depuis une quinzaine d'années, car les voitures sont plus complexes avec des capteurs et des radars de reculs dont le remplacement est onéreux.

L'augmentation du prix des réparations est également liée aux difficultés d’approvisionnement au niveau mondial (pneus, moteur, de l'huile) et à la hausse du prix de la main d’œuvre, plus qualifiée - le secteur manque cruellement de bras avec environ 20.000 à 25.000 postes non pourvus.

Pour payer moins cher, on vous recommande notamment de faire des devis. Les prix sont ainsi moins élevés en dehors des grandes villes (moins de charges...), la différence étant évaluée à 20%. Vous pouvez également utiliser des comparateurs de prix sur Internet qui vous donnent les devis des garages les plus proches de chez vous.

Comparatif, garages solidaires...

Pour le contrôle technique (78 euros en moyenne), il ne faut pas hésiter à faire jouer la concurrence. En effet, il peut y avoir de gros écarts d'un centre à l'autre : jusqu'à 20 euros de différence (pour une prestation parfaitement équivalente) car les tarifs sont libres. Certains centres font des "prix intéressants" aux heures creuses. Un site gouvernemental, prix-controle-technique.gouv.fr, permet de comparer les tarifs.

Autre bon plan : faire réparer votre véhicule dans une école de mécaniciens où des jeunes effectuent leur apprentissage. On y trouve plusieurs avantages : des prix plus abordables et un diagnostic juste. Pour faire baisser la facture, vous avez aussi les garages solidaires tenus par des bénévoles (prestations dès 30 euros) - sous condition de ressources modestes. On estime que l’économie réalisée en passant par un garage solidaire s’élève à environ 40% par rapport à un garage classique. Il y a également les "self-garages", les garages en libre-service où le matériel est mis à disposition. Cela vous évite de payer la main d'oeuvre, tout en profitant des conseils avisés de professionnels.

Enfin, et c'est l'astuce la plus méconnue des automobilistes : depuis 5 ans, lorsque vous faites réparer votre automobile, votre garagiste doit être en mesure de vous proposer un pare-chocs, un feu arrière ou un rétroviseur d'occasion - récupérés à la casse et reconditionnés. C'est une obligation légale. Vous pouvez aussi vous fournir directement auprès de ces casses pour faire de vraies bonnes affaires. Vous pouvez aussi commander directement votre pièce sur Internet et la faire installer par un réparateur agréé. Attention toutefois, ce recours à la seconde main ne peut pas concerner les pièces dites de sécurité, comme les freins ou les airbags.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info