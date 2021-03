À Aulnay-Sous-Bois, la nouvelle rue "Jacques Chirac" fait polémique

publié le 05/03/2021 à 10:44

Quelques riverains d'Aulnay-sous-Bois (93) habitent depuis ce lundi 1er mars rue Jacques Chirac. La mairie a décidé de repabtiser une petite artère en hommage à l'ancien président de la République. Détail important : l'ancienne rue s'appelait Maxim Gorky, du nom d'un célèbre écrivain soviétique. Un changement de nom et d'ambiance qui provoque la colère dans le quartier.

La rue est étroite, tranquille, bordée de petites maisons dans un quartier paisible. Une voie longue d'un demi kilomètre pleine de discorde, de regrets et de colère. "Ça nous est tombé dessus, il n'y a même pas eu de concertation !", déplore Marie-France et Jean-Jacques, résidents depuis plus de 50 ans. "J'ai même cru que c'était une plaisanterie", abonde Marie-France.

"C'est l'histoire de la ville. Toutes les rues autour, c'est pareil : Paul Vaillant-Couturier, Roger Salengro, Henri Barbusse, explique Jean-Jacques, citant trois figures historiques associées à la gauche. J'apprécie pas Jacques Chirac plus que ça".

Autre souci : le courrier. "On va avoir des complications, devoir faire des papiers pour se mettre en règle. Les voitures, la sécu, les impôts, c'est énorme ...", s'inquiète Christian, lui aussi habitant de cette rue.

Pas très loin de la nouvelle rue Jacques Chirac, un square a été rebaptisé quelques semaines avant. Un choix de nom qui a fait davantage l'unanimité : c'est le square Johnny Hallyday.