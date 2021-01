publié le 26/01/2021 à 09:46

Il y a 3 mois, Eddy Mitchell racontait dans Laissez-vous Tenter qu’il devait, un temps, former le trio des Vieilles Canailles avec Johnny Hallyday et Michel Sardou. Ça ne s’est pas fait.

Johnny Hallyday était trop fâché contre Michel Sardou, depuis une sortie maladroite sur sa fille Jade. Et curieusement, avant la fâcherie, ils n’avaient même pas chanté ensemble pendant la première tournée des Enfoirés à laquelle il participaient pourtant tous les trois ! Mais, nous vous proposons tout de même d’écouter ces Vieilles Canailles-là, puisque le trio Sardou-Hallyday-Mitchell a déjà existé, le temps d’une chanson, Mon dernier rêve sera pour toi, sur l’album Salut de Sardou, sorti en 1997.

Le titre est collector, Eddy et Johnny sont dans les chœurs. Sur l’échelle du kitsch on n’est pas loin du sommet. Cette chanson s’appelle Mon dernier rêve sera pour toi. On est en 1997 et dans le texte cosigné avec Didier Barbelivien, Michel Sardou se met dans la peau de Bernard Tapie, alors bien empêtré dans l’affaire du Crédit Lyonnais.