publié le 21/02/2019 à 20:02

Pour pallier le coût en hausse des arrêts maladie, le gouvernement pourrait instaurer un jour de carence obligatoire pour tous. C'est ce que recommande un rapport remis au Premier ministre, mercredi 20 février. Ce jour non payé en cas d'arrêt maladie est déjà en place dans le public, et gagnerait donc le secteur privé. Mais alors qui du privé ou du public prend le plus d'arrêts maladie ?

Selon le rapport, les fonctionnaires s'arrêtent globalement plus, près de 18 jours d'absence en moyenne dans le public surtout dans les collectivités territoriales (mairies, départements, régions), contre 10 jours d'absence par an et par salarié dans les entreprises françaises. Autre résultat : les indépendants notamment les artisans, les médecins, les travailleurs des plateformes sont les moins bien protégés en cas d'arrêts maladie. Ce sont également ceux qui s'arrêtent le moins, en moyenne 3 jours d'arrêts par an.



Selon plusieurs études menées entre fonctionnaires et salariés du privé, le fait d'avoir des jours de carences ou non change le comportement des Français. En effet, ils disent y réfléchir à deux fois avant de prendre un jour de carence sachant qu'ils perdront un jour de salaire. En revanche, pour les arrêts de longue durée, avoir une carence ou pas ne change rien. Si vous êtes très malades, vous vous arrêtez quoi qu'il en coûte.