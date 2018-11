Arrêts maladie : dans quels cas le télétravail pourrait-il être appliqué ?

publié le 14/11/2018 à 19:10

Travailler chez soi pendant son arrêt maladie... Édouard Philippe s'y est dit favorable ce 14 novembre au micro sur RTL pour les personnes qui voudraient reprendre progressivement le travail. Mais dans les faits comment cette mesure serait-elle mise en place ?



Le télétravail pourrait être de plus en plus utilisé pour limiter le nombre de certains arrêts maladie, notamment ceux qui coûtent le plus cher à la Sécurité sociale : les plus longs. Cette mesure pourrait faire partie de propositions à venir dans les prochains mois et a été évoquée lors d'un groupe de concertation réuni hier. Dans le viseur cette mission, tous les arrêts maladie mais surtout les arrêts long, de plus de 6 mois. Ce sont ceux-ci qui coûtent le plus cher, ils sont 7% du nombre d'arrêt mais représentent 44% des coûts de l'assurance maladie.

Ce télétravail serait à organiser en concertation avec le salarié, l'entreprise et le médecin traitant et pourrait ainsi permettre un combo gagnant : des économies pour la Sécurité sociale, une meilleure organisation pour l'entreprise, et pour le salarié : garder le contact avec son travail. Cela ne s'appliquerait pas à tous les emplois, pas à tous les arrêts mais la crainte de certains syndicats c'est qu'une pression intervienne sur l'employé malade.

Pour Fabrice Angeli, représentant de la CGT, cette solution est inadmissible : "Lorsque l'on est en arrêt maladie, on est par définition en incapacité temporaire de travailler, donc il n'est pas question d'être en activité de travail", confie-t-il au micro de RTL, avant d'ajouter : "Il y a quelque chose de choquant, le télétravail ce n'est pas du sous-travail ni du bénévolat".