Les arrêts maladie toujours en hausse en 2017 dans les collectivités territoriales

Le chiffre est en hausse de 0,3 point sur un an. Les arrêts maladie des fonctionnaires dans les collectivités territoriales poursuivent leur poussée : le taux d'absentéisme s'est élevé à 9,8% en 2017.



Hors congé maternité, le taux d'absentéisme s'est établi à 9,2% : autrement dit, 9,2 agents ont été absents tout au long de l'année pour 100 employés, souligne une étude annuelle de Sofaxis publiée ce mardi 13 novembre.

Les arrêts pour maladie ordinaire sont les plus fréquents et représentent 87% de l'ensemble des absences au travail (hors maternité), devant les accidents du travail, second motif d'absence, qui représentent plus de 8% des arrêts. Dans l'année, plus de quatre agents territoriaux sur dix (43%) ont été absents au moins une fois.

Ces absences cumulées ont eu un coût direct de 1.944 euros par agent employé en moyenne, en comptant les indemnités journalières et les frais médicaux (en cas d'accident de travail), estime l'étude. Elle souligne aussi les coûts indirects de ces arrêts, causés notamment par le "report de la charge de travail de l'agent absent sur le reste de l'équipe". La "survenance d'accidents du travail", la "fatigue supplémentaire" et l'"insatisfaction pour les agents concernés" peuvent aboutir "à plus ou moins long terme à de nouveaux arrêts", explique l'étude.





L'enquête Sofaxis porte sur un échantillon de 426.220 agents répartis dans 16.245 collectivités territoriales. Les natures d'absences sont constituées par l'ensemble des arrêts de travail déclarés dans l'année.